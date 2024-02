Presidente cameral vuelve a la carga en controversia sobre aumento salarial de los jueces

El pasado 2 de febrero, el Tribunal Supremo desestimó la apelación presentada por la Cámara para dejar sin efecto la sentencia que ordenó el alza salarial de los jueces, pero, al hacerlo, no entró en los méritos del caso, sino que alegó que el cuerpo legislativo no notificó la apelación a la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) dentro del período establecido.

“La OAT ni siquiera es persona jurídica, no es parte de estos procedimientos. Fue incluida en un epígrafe como parte con interés y tal cosa no existe en nuestro procedimiento civil. El Tribunal, en su sentencia, escogió no atender los méritos de esos planteamientos y simplemente utilizó el percibido defecto procesal para no entrar en los méritos del recurso”, argumentó Martínez Luciano.