El trámite para la sustitución de funcionarios en cargos electivos y el establecimiento de alianzas entre partidos políticos son los dos temas principales en los que persisten diferencias entre la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes que hoy discutió el borrador del proyecto de enmiendas al Código Electoral 2020.

A pesar de la falta de consenso, evidenciado durante un caucus celebrado en la sede de la colectividad en Puerta de Tierra, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, afirmó que la medida será aprobada antes de que culmine la actual sesión ordinaria este próximo 30 de noviembre. “La expectativa es poderlo aprobar en Cámara con suficiente tiempo de antelación para poder -anticipando un comité de conferencia- tener el espacio para que antes del 15 de noviembre tengamos un producto final”, indicó Hernández.

Durante la presentación del borrador del proyecto sustitutivo de enmiendas al Código Electoral, ofrecida por el vicepresidente de la Cámara, José “Conny” Varela, los miembros de la delegación no lograron alinearse en cuál es el método idóneo para ocupar las vacantes a cargos electivos, así como tampoco en si deben o no permitirse las alianzas electorales. “Hay posiciones diversas entre la delegación, no hay dos, hay varias”, señaló Hernández.

Ello, sin embargo, no quiere decir que ambos temas quedarían eliminados de la propuesta en desarrollo. Otra opción es atender estos puntos en una medida legislativa aparte. “No necesariamente tiene que ser este el vehículo”, apuntó Hernández. “Probablemente vamos a venir con una propuesta de delegación en la que estemos alineados…pero espero la semana que viene hacerla pública”, señaló.

Para lograr la aprobación de la medida, los populares necesitarían un voto de otra delegación para alcanzar los 26 votos mínimos. “Nuestra aspiración es que sea un proyecto democrático, inclusivo y participativo y eso abre las posibilidades de que no solamente uno, quizás cinco o seis votos adicionales”, señaló Hernández.

Durante el proceso de vistas públicas, los comisionados electorales del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Proyecto Dignidad han denunciado que el proceso electoral es controlado por el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular. Igualmente, han rechazado la versión aprobada por el Senado y han abogado por las alianzas electorales.

Varela, también presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, reconoció las diferencias que persisten y afirmó que estará acogiendo algunas enmiendas propuestas por los compañeros legisladores en las áreas de balance electoral, elección del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, fiscalización del voto adelantado, responsabilidades del presidente alterno y el balance electoral en oficinas neurálgicas como la Junta Administrativa de Voto Ausente (JAVA).

En cuanto a los temas donde no hay consenso, Varela indicó que la meta es que en ambas áreas -sustitución de funcionarios y alianzas electivas- persista una decisión colectiva. “Quiero que sea una decisión de caucus”, dijo al reconocer que “hay más compañeros en contra de las candidaturas colegiadas”.