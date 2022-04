Amparados en una determinación reciente de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud, los representantes penepés Carlos “Johnny” Méndez Núñez y Juan Oscar Morales Rodríguez, anunciaron que radicarán una resolución para investigar las operaciones de los planes médicos Advantage.

Recientemente la OIG del Departamento de Salud determinó que estos planes denegaron servicios indebidamente a sus beneficiarios en Puerto Rico.

Los legisladores novoprogresistas también indicaron que buscarán compensar a los ciudadanos cuyos servicios, incluyendo el despacho de medicamentos recetados, fueron denegados ilegalmente.

“La evaluación que hizo la OIG sobre varios planes Advantage en Puerto Rico revela un patrón de abuso hacia nuestra gente y eso no se puede permitir. Nuestra gente, especialmente nuestros adultos mayores, que son los que utilizan este tipo de plan médico, no merece esto. Vamos a radicar una resolución de investigación con el propósito de corroborar esta data, desarrollar acciones que compense a esos ciudadanos que ilegalmente le negaron sus beneficios y establecer las bases para que no vuelva a suceder”, destacó Méndez Núñez en declaraciones escritas.

Según se desprende del informe de la OIG revelado en el día de hoy, la investigación se centró en 15 planes médicos en los Estados Unidos para el 2019, cuatro de los cuales operaban en la Isla para ese tiempo: Anthem (empresa que asumió las operaciones del antiguo plan MMM en 2021), Humana Puerto Rico, Medical Card System (MCS), UnitedHealth Group.

“Datos indican que el 80% de las personas elegibles para estos planes en Puerto Rico están suscritos a los mismos, esa es la tasa más alta en todo los Estados Unidos y por mucho. Según el Departamento de Salud federal, el 13% de las solicitudes de servicios fueron denegadas, incorrectamente, a pacientes durante el 2019. Se estima que la mayoría fueron en el despacho de medicamentos. Eso se tiene que evaluar y tomar acción ya”, dijo Morales Rodríguez.

Méndez Núñez, quien junto a la delegación del PNP en el 2020 radicaron el Proyecto de la Cámara 2583, la actual Ley 138-2020, la cual prohíbe que el criterio médico sea alterado en el despacho de los medicamentos, adelantó que estaría comunicándose con directivos de los Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) para establecer un plan de compensación a víctimas de estas acciones contrarias a regulación.