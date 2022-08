Con un controversial vídeo que mostraba contenido explícito sobre un supuesto aborto, que solo fue compartido a los legisladores presentes, el presidente de la organización Pro-Vida, Carlos Sánchez, defendió ayer tres proyectos de ley que buscan restringir la terminación voluntaria del embarazo en la isla.

El vídeo generó polémica cuando se discutió si, en la transmisión de la Cámara de Representantes, se mostraba el contenido explícito de fotografías e imágenes en movimiento en poder de Sánchez, quien regularmente protesta frente a las clínicas de abortos en Puerto Rico.

Se trató de la primera vista pública de la Cámara de Representantes para discutir cinco medidas relacionadas con el aborto. Los miembros de la Comisión cameral de lo Jurídico acordaron, de forma unánime, permitir que el deponente mostrara el video solo para los legisladores.

“Le vamos a dar la oportunidad que pueda mostrarlo a los miembros de la Comisión, pero no se va a proyectar desde el televisor ni en la transmisión de la Cámara”, expresó el presidente de la Comisión de lo Jurídico, Orlando Aponte Rosario, luego de reunirse con sus compañeros legisladores.

Por su parte, la representante Mariana Nogales Molinelli explicó que, en términos estrictamente legales, “no podríamos comprobar que ese video es real o si el mismo ha sido autenticado”. Además, dijo que no debe ser eliminado del récord legislativo.

El Nuevo Día consultó el video presentado, que se encuentra en el portal de la organización de Sánchez (Pro-Vida), en el que se traslada al usuario a Youtube. La plataforma colocó un punto de información aclaratoria con relación a la salud y el aborto bajo el contenido, publicado por una cuenta identificada como “abortionNO”.

De acuerdo a YouTube, esa nota aclaratoria sale “cuando busques o veas videos sobre temas susceptibles a la divulgación de desinformación”.

En la vista de ayer, Sánchez respaldó tres de las cinco medidas en discusión: el Proyecto del Senado 693, que restringiría el aborto desde las 22 semanas de gestación; el Proyecto de la Cámara 1084, para prohibirlo desde que se escuche el latido del corazón; y el Proyecto de la Cámara 1410, que busca que se consulte al pueblo en referéndum sobre cuál debe ser el estado de derecho.

La Comisión de lo Jurídico también estudia el Proyecto de la Cámara 715, para tipificar como doble asesinato la muerte de una mujer embarazada y definir el concepto de “concebido”; y el Proyecto de la Cámara 1403, que dispone la legalidad del aborto en la isla y su accesibilidad.

“Aunque estos proyectos no son religiosos… Sin embargo, van en la dirección correcta. (...) Ambos proyectos (PS 693 y PC 1084) son un primer paso para cambiar el paradigma”, dijo el abogado y sacerdote Carlos Pérez Toro, quien acompañó a Sánchez en la primera ponencia.

Algunos legisladores, como José E. “Quiquito” Meléndez, preguntaron qué consideraban los líderes religiosos como “un ser humano” y “concepción de la vida”.

Mientras tanto, la portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, insistió en alegar que, en Puerto Rico, al momento de abortar, se discrimina en torno al sexo y raza del feto.

Burgos Muñiz citó información del Instituto de Guttmacher, entidad que defiende los derechos reproductivos como el acceso al aborto, para mencionar los estados que lo han restringido luego de la revocación de Roe versus Wade en junio pasado.

Mientras, la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lydia Méndez Silva, defendió que el tema debe abordarse desde el ángulo de salud pública.

“Cuando se habla de estos temas, se tiene que hablar de salud en el aspecto clínico y real y de un enfoque que no cause la controversia de quién tiene la razón o no. Como salubrista, he visto todos estos temas”, dijo Méndez Silva.

La próxima vista pública está convocada para el 1 de septiembre, en la que participarán agencias como Salud, Justicia y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.