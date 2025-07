La práctica ilegal o no autorizada de la dermatología en la isla ha provocado un alza “alarmante” de complicaciones en la piel, que van desde infecciones severas y quemaduras hasta el diagnóstico erróneo de enfermedades graves, alertó este miércoles la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico .

“Estos actos no solo constituyen una práctica ilegal de la medicina, sino que también ponen en grave riesgo la salud de los ciudadanos, especialmente cuando utilizan productos que no están aprobados por la FDA ( Administración de Alimentos y Medicamentos )”, advirtió la doctora Marielis Santiago Vázquez , expresidenta de la Sociedad, durante una vista pública de la Comisión de Salud del Senado .

“Esto genera no solo sufrimiento para el paciente y sus familias, sino también un costo innecesario y evitable al sistema de salud” , añadió.

Según la Sociedad, en estos espacios no regulados, se realizan, además, procedimientos láser, “peelings” químicos e inyecciones de rellenos no autorizados por la FDA. Igualmente, se promueven las cremas para aclarar la piel con mercurio, el “botulax”, cuyo uso no está aprobado localmente, y terapias de células madre.