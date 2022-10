En medio de la poca participación de representantes en la octava vista pública sobre el aborto, el presidente de la Comisión de lo Jurídico, Orlando Aponte Rosario, opinó que solo dos de los cinco proyectos en discusión tienen “posibilidad”, pero no precisó si podrán llevarse a votación en esta sesión de la Cámara de Representantes, que culmina el 15 de noviembre.

Estas medidas son el Proyecto del Senado 693, que restringiría el aborto desde las 22 semanas de gestación; y el Proyecto de la Cámara 1403, que dispone la legalidad del aborto y su accesibilidad en la isla.

“Los que tendrían posibilidades, de forma irónica, son el 1403 y el 693. Esos son los que tienen posibilidades aquí. (…) No puedo adelantar (mi postura). Siempre trato de fijar mi posición, pero estos han sido los proyectos más complicados que he trabajado en mi corta trayectoria como legislador”, reiteró Aponte Rosario.

El representante indicó que hubiera deseado alcanzar “un consenso” para trabajar un proyecto sustitutivo que recogiera lo más importante de las cinco medidas en discusión. “Ya estoy abandonando esa expectativa. Creo que aquí no hay manera de llegar a un consenso. La gente está demasiado firme en sus posturas y son demasiado contrarias unas a las otras”, dijo el funcionario al concluir la vista celebrada el pasado jueves, 27 de octubre.

“La Comisión de lo Jurídico continúa atendiendo a todos los sectores con interés sobre las medidas relacionadas al aborto en Puerto Rico. Una vez culmine este proceso, analizaremos el insumo y las recomendaciones de la comisión para emitir nuestra opinión”, expresó, por su parte, el presidente cameral Rafael “Tatito” Hernández en declaraciones escritas.

Entretanto, Aponte Rosario indicó que el proceso ha sido muy “abrumador” por lo controversial y polarizante que es el tema del aborto en Puerto Rico. El representante popular declinó revelar cuál será su recomendación al caucus.

Sin embargo, aseguró que el Proyecto de la Cámara 715, que busca tipificar como doble asesinato la muerte violenta de una embarazada y definir el concepto de “concebido”, no tiene posibilidades. Asimismo, comentó que no es probable que se aprueba el Proyecto de la Cámara 1410, que busca que se consulte al pueblo mediante referéndum sobre cuál debe ser el estado de derecho.

“(El Proyecto 715) no tiene casi ningún respaldo. (…) El proyecto 1410 me da la impresión de que tampoco hay mucho consenso. No es cuestión de quién es el autor. Me estoy dejando llevar por las ponencias”, dijo Aponte Rosario.

El representante por el distrito 26 (VIllalba, Barranquitas, Orocovis y Coamo) no emitió comentarios sobre el Proyecto 1084, que busca restringir el aborto desde que se escuche el latido del corazón.

En relación a la poca participación de representanes en las pasadas vistas públicas, Aponte Rosario descargó contra los legisladores ausentes, algunos de ellos autores de las medidas en discusión.

“Esperaría que al menos uno (de otras delegaciones) estuviera. Aunque sea uno en cada vista. En las pasadas vistas, hubo muchos representantes que no vinieron. (...) La decisión no está toda solo en mis manos”, dijo Aponte Rosario.

Además del presidente de la Comisión de lo Jurídico, la única representante que asistió a todas las vistas públicas sobre el aborto ha sido Lisie Burgos Muñiz.

“Realmente, nuestros proyectos van dirigidos a la protección constitucional a la vida y sé que estoy ante un foro que no lo favorece, pero hay un grupo al que yo represento. Son bastantes personas que sí están en esta postura y, por eso es que estamos legislando a favor de lo que dijimos que íbamos a hacer”, expresó la legisladora de Proyecto Dignidad y autora del PS1084.

Por su parte, el representante independentista y autor del Proyecto 1403, Denis Márquez Lebrón, dijo que no tiene certeza si se celebrará una votación interna sobre las medidas. Insistió en que un proyecto “híbrido” no es posible. “Hay que tomar posiciones”, exhortó.

“Esperaría que con la contundencia del gobierno-Departamento Justicia, Departamento de Salud, Oficina de la Procuradora de la Mujer-, el Recinto de Ciencias Médicas, múltiples científicos, profesoras de Derecho y activistas... la Comisión de lo Jurídico le de unos informes negativos”, expresó Márquez Lebrón.