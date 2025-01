Thomas Rivera Schatz da 15 días al ICP para entregar información sobre sus gastos

El líder senatorial advirtió que, de no recibir la información, acudirá a los tribunales.

“Si no nos trae la información, lo vamos a llevar al tribunal y, cuando tengamos la información, lo vamos a traer aquí para que les responda a todos los senadores y nos diga qué ha hecho” , anticipó Rivera Schatz.

Este jueves, durante el inicio de los trabajos de la sesión, el presidente del Senado negó que la medida elimine el ICP y que represente un ataque a la custodia y preservación del patrimonio puertorriqueño. Sostuvo, además, que la entidad, bajo la administración de Ruiz Cortés, “ha fallado” en cumplir con sus obligaciones, y señaló que de lo único que se arrepiente es de no haber presentado la medida legislativa en su primera presidencia (2009-2012).

“ Se ha tratado de politizar este issue por, sencillamente, querer lograr unas eficiencias y unas capacidades que, al día de hoy y por muchos años, el ICP ha demostrado que no tiene. De los museos que administra el ICP, la mayoría están deteriorados y otros cerrados. Las obras de arte que le toca custodiar están destruidas...”, expuso Rivera Schatz.

“No queremos que se regale, que se venda, nada de eso. Pero no podemos permitir que el diseño que hay hoy, que lleva en deterioro marcado y acelerado nuestro patrimonio, continúe” , añadió.

Qué incluye la petición

El período de 15 días laborables comenzó a contar este jueves, luego que el pleno del Senado aprobó la petición de información. “Cuando tengamos esa información, yo quiero que aquellos que, de alguna manera, insinuaban que nosotros estábamos atentando contra la cultura, me digan: ¿quién es el que ha sido un irresponsable?”, afirmó.

Según la pieza legislativa presentada el lunes, la estructura actual del ICP no responde a las necesidades contemporáneas del sector cultural y del desarrollo económico. También cita como problema la burocracia, que ha retrasado la ejecución de obras de construcción y reconstrucción, debido al rol que juega la agencia en la gestión de ciertos permisos.

Los desembolsos por concepto de la producción del pódcast del ICP y todo lo relacionado con la evaluación y otorgamiento de permisos son datos que también deben ser referidos al Senado. “Yo no lo he conocido a él, pero he tenido la gran decepción de ver cómo los permisos allí mueren”, argumentó Rivera Schatz, al alegar que Ruiz Cortés ha ubicado “selectivamente” ciertas obras “para beneficiar otras personas”.