Los presidentes legislativos, el senador José Luis Dalmau Santiago y el representante Rafael “Tatito” Hernández Montañez, refutaron esta tarde varias alegaciones levantadas por la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, al oponerse al Proyecto del Senado 450 que, en esencia, convierte a LUMA Energy en patrono sucesor de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) afectados por la privatización.

Jaresko planteó que la medida chocaría con la Ley Promesa y con la cláusula de contratos de la Constitución de Estados Unidos, afectaría la imagen de Puerto Rico como lugar para hacer negocios pues tendría un efecto retroactivo y obligaría a LUMA Energy a asumir responsabilidades que no fueron pactadas en el contrato de privatización.

Por un lado, los presidentes legislativos resaltaron en la carta que el proyecto en controversia no interfiere en contratos con el gobierno, sino que regula la relación obrero patronal en una entidad privada, entiéndase LUMA Energy. “Un contrato no limita las facultades de la Legislatura para legislar relaciones en el mundo privado de negocios”, indicaron.

En cuanto al reclamo de que el contrato viola el Plan Fiscal, Hernández Montañez y Dalmau Santiago sostuvieron que la JSF trató una estrategia similar cuando intentó lograr que la Legislatura derogara la Ley 80-1976 de Retiro Injustificado.

“Esto fue rechazado por el Tribunal... este proyecto no aumenta los costos en el gobierno y no tiene impacto fiscal sobre la Autoridad de Energía Eléctrica. Es una regulación de una empresa privada. El Plan Fiscal no es un cheque en blanco para imponer o rechazar legislación que no tiene impacto fiscal”, indicaron los legisladores.

De otra parte, Dalmau Santiago y Hernández Montañez explicaron que la Ley Federal de Relaciones del Trabajo no evita que el Estado regule las condiciones laborales de empleados públicos.

“Por eso es que la Constitución de Puerto Rico explícitamente protege los derechos de los empleados de la AEE para organizarse: porque la ley federal no cubre ese campo. La doctrina federal del empleado sucesor no impide esta legislación. Por el contrario, las leyes estatales que regulan la retención de empleados han sido utilizadas como un elemento para determinar la existencia del patrono sucesor en las relaciones con el patrono”, indicaron.

Los líderes legislativos le indicaron a Jaresko que continuarán defendiendo sus prerrogativas constitucionales y la legitimidad que proviene del voto de la ciudadanía.

“La extralimitación de la Junta en la política pública no es productiva y viola los principios fundamentales de gobernanza”, afirmaron. “Los derechos de los trabajadores a negociar colectivamente no puede ser limitados para proteger a una compañía privada y la Junta no debe imponer sus preferencias de política pública sobre las posturas unánimes de la Legislatura de Puerto Rico”, concluyeron.