Primera medida aprobada en el Senado le exige al Congreso que inicie un proceso de admisión para Puerto Rico

“Tenemos que ser realistas, compatriotas, en este cuatrienio, particularmente, ustedes saben que no se va a tocar, bajo ninguna consideración, el tema del status. ¿Por qué mejor no nos enfocamos en aquellas medidas de desarrollo económico, junto con nuestro comisionado (residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera ), que también tuvo un apoyo contundente? De hecho, sacó más que la gobernadora”, señaló Hernández.

“Los Estados Unidos no le van a dar validez a un proceso que, como fue este, como fue el del 2020, como fue el del 2017, no es un proceso serio de descolonización. Hasta que no enfrentemos a los Estados Unidos con un verdadero proceso de descolonización, no van a reconocer la voluntad del pueblo de Puerto Rico”, expuso González.