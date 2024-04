Rafael “Tatito” Hernández acudirá al tribunal si el gobierno no entrega información sobre puestos de confianza

“Como esto es un tema prioritario, un tema donde la Cámara ha agotado todos los remedios, de no cumplir las agencias y entidades fiscales en asistir a la próxima vista y rendir cuentas… ventilaremos este reclamo en el foro que sea pertinente” , dijo.

Igualmente, requirieron copia de las comunicaciones que han sostenido con la JSF relacionadas con la aprobación del Plan de Clasificación y Retribución para los empleados de confianza. Ambas dependencias tuvieron 15 días para responder a la solicitud, pero la información, tal como fue solicitada, no fue entregada.

En su lugar, la OGP y la OATRH compartieron un listado con el número de empleados en puestos de carrera, la agencia para la que trabajan y el incremento que recibió cada uno. Los aumentos oscilan entre los $300 y los $1,500, declaró Torres. “Sobre los empleados de confianza, no se entregó ninguna información” , afirmó.

“Aquí, no estamos hablando de la creación de un documento; aquí, no se está hablando de formular un documento que no es pertinente… lo que estamos pidiéndole al gobierno es un poco de sensibilidad y de transparencia”, señaló, en tanto, Hernández.