La Cámara de Representantes dio paso ayer a una petición de información a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) para la publicación del Plan Estratégico para el Desembolso de los Fondos ARPA, que no ha sido divulgado a pesara ser ordenado hace más de ocho meses, indicó el representante José Bernardo Márquez Reyes.

La petición se hizo a través del Secretario de la Cámara.

La Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés) le asignó al gobierno de Puerto Rico más de $2,400 millones de Coronavirus State and Local Fiscal Recovery Funds, fondos de estímulo fiscal que el gobierno puede destinar a cuatro usos definidos: reemplazar ingresos dejados de recibir por el fisco debido a los efectos económicos de la pandemia del COVID-19; atender el impacto de la pandemia del COVID-19 sobre la economía y la salud pública; proveer premium pay a trabajadores y trabajadoras esenciales; e invertir en infraestructura fluvial, de acueductos y de banda ancha.

PUBLICIDAD

Mediante una Orden Ejecutiva de mayo del 2021, el gobernador Pedro Pierluisi, dijo Márquez Reyes, le delegó a un comité compuesto por el Secretario de Hacienda, al Director de AAFAF y el director de la Oficina y Gerencia y Presupuesto, la tarea de diseñar el Plan Estratégico para el Desembolso de los Fondos ARPA.

Debe resultar alarmante, según el legislador de primer turno, “el control exclusivo del Ejecutivo en el diseño de un plan para el expendio de miles de millones de dólares en fondos públicos destinados a inversiones socioeconómicas y de infraestructura, sin participación legislativa, ciudadana, ni de expertos en las iniciativas sociales y económicas que deben ser objeto del Plan”.

Según Márquez, resulta preocupante también que a más de ocho meses de ser confeccionado, el plan no ha estado disponible para revisión por la Asamblea Legislativa y el público en general.

“En agosto de 2021, el gobernador anunció mediante conferencia de prensa los lineamientos generales de los usos que le daría a los fondos del Coronavirus State and Local Fiscal Recovery Funds, mas no ha publicado el detalle de cada programa planificado ni su anuncio cubrió la totalidad de los $2,400 millones asignados”, dijo. “Eso dista mucho de las mejores prácticas en el uso y manejo de estos fondos e incluso del manejo de los fondos bajo la Ley de Coronavirus, Aid, Relief, and Economic Security (CARES, por sus siglas en inglés)”, agregó al sostener que el plan de uso de esos fondos sí fue publicado.

“La recuperación económica de Puerto Rico depende en parte de darle un uso sabio a los fondos federales recibidos por Puerto Rico, que son fondos no-recurrentes, para maximizar su impacto socioeconómico y asegurar que lleven a una recuperación sustentable y duradera y no a corto plazo. No podemos permitir que se repita la experiencia que tuvo Puerto Rico con los fondos del American Recovery and Reinvestment Act de 2009 (ARRA, por sus siglas en inglés), mediante el cual Puerto Rico recibió más de $7,000 millones que por su opaco manejo no se tradujeron a una recuperación robusta de nuestra economía”, finalizó.