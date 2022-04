Una reunión a puerta cerrada celebrada hoy sobre las circunstancias del evento ocurrido el pasado 6 de abril en la central Costa Sur que ocasionó un apagón general, puso sobre relieve discrepancias entre LUMA Energy y otros componentes del Gobierno sobre cómo se reaccionó a la situación, indicó el representante popular Luis Raúl Torres.

El legislador convocó a LUMA Energy, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el Negociado de Bomberos y el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) a una reunión ejecutiva por petición de la empresa privada, que sostuvo que se discutiría información confidencial.

Por ejemplo, el representante por el Distrito 2 de San Juan sostuvo que el director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, le indicó en la reunión que la AEE no tiene acceso al centro de mando de Monacillos y que LUMA no aceptó la recomendación de la AEE de comenzar a energizar con la central de Palo Seco.

PUBLICIDAD

LUMA quería comenzar por Yabucoa, dijo Torres.

“De donde sale la información y la generación y la transmisión se puede ver en Monacillos. Josué (Colón) me dijo que en las primeras dos horas y media ellos estaban listos para restituir a servicio la mayoría de las plantas generatrices, incluyendo algunas privadas y que LUMA no les dio acceso en ese corto tiempo para prender. LUMA hizo un plan de empezar por Yabucoa, pero la AEE dijo que esa planta tenía unas problemas”, dijo Torres.

El plan de la AEE era comenzar por Palo Seco, luego la Central San Juan y después Yabucoa.

“LUMA no quiso escuchar la recomendación y eso atrasó la respuesta”, dijo Torres.

LUMA Energy no contestó este señalamiento a preguntas del El Nuevo Día.

Torres sostuvo que el presidente de LUMA Energy, Wayne Stensby, indicó que a pocas horas del fuego del 6 de abril un contingente de 15 personas, entre estos ingenieros del consorcio, se movieron a la central Costa Sur, ubicada en Guayanilla. Sin embargo, el director de generación de la AEE, Ángel Pérez y Colón, indicaron que la compañía envió un empleado en la noche del 6 de abril a las 11:40 p.m. y que un grupo de empleados de la privatizadora no llegó a Costa Sur hasta el 7 de abril a las 11:00 a.m.

“Wayne Stensby me dijo a mi, bajo juramento, que inmediatamente ocurrió el fuego fue un grupo de técnicos de LUMA”, dijo Torres al precisar que Stensby no pudo precisar qué ingenieros de ese grupo que supuestamente llegó a Costa Sur el 6 de abril tienen licencia para operar en Puerto Rico y cuáles no.

PUBLICIDAD

Torres solicitó que entregara la información en cinco días. No obstante, personal de la AEE y el comisionado interino de Bomberos, Marcos Concepción Tirado, le indicaron que solo fue un empleado de LUMA.

“Para que veas la responsabilidad que tiene esta gente. Fue un solo empleado”, dijo Torres.

LUMA Energy no contestó este señalamiento a preguntas de El Nuevo Día.

Según el legislador popular, durante la reunión ejecutiva no quedó claro por qué todo el sistema eléctrico colapsó cuando hay mecanismos para que eso no ocurra.

“Me dicen que automáticamente tumba y aísla sin afectar el resto del sistema y si el sistema automáticamente, se puede hacer (restablecer) manual el sistema en Monacillos”, dijo Torres.

Sobre la contratación por parte de LUMA Energy de un exempleado de Quanta -una de las compañías matrices del consorcio-, Richard E. Brown, para investigar el fuego en Costa Sur, Torres le solicitó a Stensby la entrega en cinco días del contrato suscrito con Brown y otra información que LUMA no compartió ni con él hoy ni con la prensa ayer, sobre la compensación que recibiría el perito.

“Dijo que no sabía”, indicó Torres al referirse a la afirmación de Stensby sobre el salario de Brown.

Desde ayer, personal de LUMA ha revelado que Brown fue empleado de Quanta e igualmente que trabajó con el NEPR para investigar un apagón en el 2020 y que la investigación puede durar meses. Stensby defendió los credenciales del Brown en la reunión ejecutiva donde también participaron los representantes Deborah Soto, Ángel Matos García y Jorge Rivera Segarra.

PUBLICIDAD

Torres sostuvo que Brown fue contratado mientras se negociaba el contrato de LUMA Energy. De hecho, fue en el 2020 en que se adjudica y cuando LUMA Energy se inscribió en Puerto Rico. El presidente del NEPR, Edison Avilés rechazó en la reunión que Brown tuviera accesoa información privilegiada mientras se negociaba el contrato.

Avilés, de hecho, participó en la evaluación del consorcio LUMA.

/ Las imágenes muestran el estado en el que quedó la zona de interruptores de la central Costa Sur tras el incendio que provocó el apagón general cerca de las 8:30 p.m. del 6 de abril de 2022. (Jorge A. Ramírez Portela)

El fuego destruyó parte de los interruptores y causó el incidente que desembocó en la paralización de la generación de electricidad, no solo en la central Costa Sur, sino en las demás estaciones alrededor de la isla. (Jorge A. Ramírez Portela)

El personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos finalmente controló el incendio en la central cerca de las 10:30 de la noche del 6 de abril de 2022. (Jorge A. Ramírez Portela)

En el día de hoy jueves, 7 de abril de 2022, personal del Negociado de la Policía, la Autoridad de Energía Eléctrica y del conglomerado LUMA Energy inspeccionaban el área para determinar qué causó el fuego. (Jorge A. Ramírez Portela)

El principal oficial ejecutivo de LUMA Energy, Wayne Stensby, indicó que la investigación del incendio podría tardar varias semanas. (Jorge A. Ramírez Portela)

El ingeniero Josué Colón (con camisa azul), director ejecutivo de la AEE, indicó en conferencia de prensa desde la central Costa Sur que, por el momento, no tienen un estimado concreto de cuánto les tomaría a la AEE y a LUMA restablecer el servicio de energía eléctrica en todo Puerto Rico. (Jorge A. Ramírez Portela)

Colón, al igual que Stensby, resaltó que, por el momento, desconocen qué fue lo que provocó el incendio que llevó a la situación de emergencia en la isla. (Jorge A. Ramírez Portela)

Stensby, por su parte, explicó que LUMA Energy se encuentra en un proceso de "restauración completa" de la red eléctrica, al tiempo que lamentó el impacto que ha tenido sobre los puertorriqueños. (Jorge A. Ramírez Portela)

Personal de la AEE se dirige a la zona de interruptores en la central Costa Sur para continuar con las labores de reparación para restablecer el servicio. (Jorge A. Ramírez Portela)

Stensby indicó que "llevaremos a cabo una investigación sobre las causas. La investigación acaba de empezar y compartiremos los resultados para que podamos prevenir que un apagón como este ocurra nuevamente". (Jorge A. Ramírez Portela)

Por su parte, el ingeniero Gadiel Hernández, de LUMA Energy, indicó que existía la posibilidad de que el interruptor que se incendió hubiese excedido su vida útil. (Jorge A. Ramírez Portela)

"Tengo que buscar el expediente para ver, pero probablemente debe ser un breaker de sobre 40 años de servicio y ya tiene que haber vencido su vida útil de cerca de 30 años", explicó Hernández. (Jorge A. Ramírez Portela)

Stensby añadió que personal de LUMA y de la AEE trabajaron toda la noche para restaurar las unidades de generación, líneas de transmisión de alto voltaje y las subestaciones afectadas, a fin de llevarles electricidad a los hogares, comercios e industrias. (Jorge A. Ramírez Portela)

Preliminarmente, el ejecutivo sostuvo que el apagón fue causado por una avería en un interruptor de la unidad número cinco de la central. Tras ocurrir el incendio, se activó el sistema de protección de la red eléctrica y se apagaron las demás centrales de generación. (Jorge A. Ramírez Portela)

Pese a la gravedad de la avería, Stensby recalcó que la expectativa del conglomerado es que "un número grande de clientes recupere el servicio durante la tarde de hoy", pero insistió en que no puede estimar cuándo se normalizará la situación. (Jorge A. Ramírez Portela)

De momento, sobre 400,000 abonados permanecen sin servicio de electricidad, y varios municipios tampoco tienen servicio de agua potable por la falta de energía en las plantas de bombeo. (Jorge A. Ramírez Portela)

“Hay unas conexiones bien raras y necesito investigar. Traen este señor nuevamente al panorama”, sostuvo Torres.

En declaraciones escritas, LUMA indicó que el apagón del 6 de abril causó, legítimamente ira y frustración, pero “no debe usarse por razones políticas”.

“El pueblo puertorriqueño y nuestros clientes merecen respuestas, no conjeturas ni posturas políticas. Como hemos dicho varias veces durante la semana pasada, la investigación de la causa de este evento está en curso, y es prematuro e irresponsable que alguien especule qué lo causó o podría haberlo evitado. Instamos a todos los partidos a mantener la política fuera de la investigación del 6 de abril y permitir que los hechos hablen por sí mismos”, indicó la empresa en declaraciones donde se sostuvo que ha habido cinco interrupciones significativas a gran escala en los últimos cinco años y cuatro son anteriores a LUMA.

“Tales apagones son sintomáticos de una red eléctrica frágil y descuidada, un sistema eléctrico que estamos decididos a arreglar. Es fundamental que todas las partes apoyen una investigación rigurosa, exhaustiva y científica para que podamos entender qué salió mal y tomar medidas para evitar que esto vuelva a ocurrir”, indicó la empresa.

PUBLICIDAD

Sobre Brown, la empres sostuvo que aunque el ombre trabajó en un momento dado para Quanta Technology, “no ha trabajado ni ha prestado servicios a Quanta en la última década. Claramente no hay conflicto de intereses y el Dr. Brown aporta una experiencia inigualable trabajando y brindando asesoría a algunas de las empresas de servicios públicos y comisiones de servicios públicos más grandes del mundo”.

El legislador recordó que la empresa IEM participó de como parte del consorcio para la adjudicación del contrato de privatización y fue anunciada como una empresa gestora de fondos federales y que tenía experiencia en manejo de emergencias.

¿”Y dónde está IEM?”, se preguntó Torres. No aparece por ningún lado, ni radicando nada ni en las facturas de LUMA. Se dijo que IEM tenía experiencia cabildeando y manejando y administrando fondos para proyectos bajo FEMA”, afirmó Torres al recordar lo atrasado que ha estado el proceso de presentación de proyectos de reconstrucción ante FEMA. “Ese es el expertise que se alega se usó para cualificar el consorcio Quanta-Atco y la empresa IEM”.

LUMA Energy no contestó este señalamiento.

Aunque LUMA asegura, según Torres, que no hay métricas aprobadas para evaluar el desempeño de la empresa, Avilés sostuvo en la reunión ejecutiva que se están aplicando métricas con las que se evaluaba a la AEE.

“En algunas sí y en otras no”, contestó Avilés cuando Torres preguntó si LUMA estaba cumpliendo. Avilés sostuvo que LUMA está cumpliendo en un 80%, pero que eso no es suficiente.

Lo que dicen los informes

El Nuevo Día tuvo acceso al informe preliminar el Negociado de Bomberos, firmado por el inspecotor de incendios Abelardo Pérez García, donde concluye que se trató de un evento “accidental”.

PUBLICIDAD

En el documento con fecha del 10 de abril se consigna que el fuego ocurrió en el patio de interruptores de la AEE y que es administrado por LUMA Energy. El interruptor se conoce como Bulk Oil Circuit Breaker (BOCB) que sufrió lo que se conoce como un Boling liquid expanding vapor explotion, que es una explosión causada por la ruptura de un recipiente que contiene líquido a presión que ha alcanzado temperaturas superiores a su punto de ebullición.

El breaker o interruptor opera con aceite. El fuego fue causado por un contacto que no se separó lo suficiente, lee el informe.

“Durante la investigación se han planteado un sin número de teorías basadas en un vídeo de vigilancia que ubica varios destellos antes de que ocurriera la explosión del BOCB. Una de ellas muy bien pudo haber sido la falla”, reza el informe. “Realicé una búsqueda de estos puntos y solo encontré material vegetativo quemado producto de su contacto con el aceite mineral que ardió en su momento”.

El inspector de incendios indicó en el documento que indistintamente del grado de mantenimiento, un equipo mecánico puede fallar y que la falla en el equipo debe ser analizada por un profesional competente en la materia.

La AEE entregó a la Cámara hoy su propio informe sobre el fuego del 6 de abril, donde se coincide con la falla del interruptor al señalar el escrito que el interruptor 0082 “no cerró mecánicamente por completo y generó un arco eléctrico en la fase B’.

El último trabajo de mantenimiento en el interruptor se hizo en marzo del 2020.

La AEE incluyó, como recomendaciones en su informe continuar con el programa de remplazo de interruptores que trabajan con aceite, continuar con el programa de pruebas de disparo de los interruptores, adquirir unas grabadoras especiales que proveen información detallada del sistema eléctrico y que facilita que se tomen acciones correctivas y restablecer el programa de mantenimiento preventivo entregado a LUMA en julio del 2021.