Aunque ya percibe entre los legisladores una oposición generalizada al llamado impuesto al sol contenido en el Acuerdo Reestructuración de Deuda (RSA, por sus siglas en inglés), Javier Rúa Jovet, principal oficial de Política Pública de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA), hará a mediados de mes, ante senadores, un esfuerzo adicional de cabildeo en contra del cargo en un intento por contrarrestar la postura de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

El ente fiscal insiste en que el llamado cargo realmente no existe.

Tan reciente como este pasado lunes, la JSF publicó un tuit en que rechaza que quiere imponer a través del RSA un impuesto al sol o cargo especial para los llamados prosumidores, ciudadanos que cuentan con sistemas de placas solares en sus residencias y negocios y que devuelven al sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) la energía generada, pero que no consumen.

“El acuerdo para disminuir la deuda de la AEE no penaliza a los consumidores que instalan placas solares. No existe ninguna penalidad por usar energía renovable o abandonar la red de la AEE”, indicó la JSF. “Todos los consumidores conectados a la red de la AEE aportan algo a la deuda”, agregó la JSF al incluir, sin mencionarlos, a prosumidores que seguirán conectados a la AEE a modo de tener asegurado un sistema de resguardo o debido a que su equipo solar no es suficiente para energizar equipo de alta demanda.

El ente fiscal añadió que los hogares donde se instalen placas solares se reflejará un ahorro porque estos consumidores “no pagan por la energía que generan por su cuenta”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, se ha expresado en contra del impuesto al sol. No obstante, indicó a este diario que “las comunicaciones formales a la JCF (Junta de Control Fiscal) se realizarán luego de reunir el caucus cuando culmine el proceso de modificar el presupuesto”.

El portavoz popular en el Senado, Javier Aponte Dalmau, igualmente se ha expresado en contra del cargo.

Rúa, en entrevista con El Nuevo Día, recordó que el RSA pactado en el 2019 con los bonistas y que requiere la bendición de la Legislatura para que pueda ser ejecutado, se define consumo como la cantidad de electricidad consumida por un cliente “independientemente de la fuente de esa electricidad, incluyendo la termal, solar, de viento, geotermal o cualquier otra fuente de energía renovable o reciclable”. Sobre ese consumo, que incluiría la energía solar generada por el ciudadano se pretende aplicar el cargo de transición incluido en el RSA que crecerá hasta alcanzar 4.6 centavos por kilovatio en el 2040.

Esa disposición, insiste Rúa Jovet, choca directamente con la Ley 17-2019, conocida como la Ley de Política Pública Energética que dispone que “no se impondrá cargo directo o indirecto alguno a la autogeneración de energía renovable por los prosumidores”.

“Mi contestación al argumento de la JSF es que ellos dicen que si te desconectas de la red, no te aplica. Pues claro”, dijo Rúa Jovet. “Pero no proponemos desconexión, es ser prosumidor. En vez de tener un sistema centralizado, queremos un sistema distribuido de interconexión de abajo hacia arriba”.

“Hay muchas cosas mezcladas. Dicen que el cargo no desincentiva, pero el cargo va a aumentar los costos”, sostuvo.

SESA no ha asumido una postura en torno a la legalidad de la deuda de la AEE o si el recorte propuesto de 30% es suficiente, si se queda corto o es moralmente correcto. No obstante, Rúa Jovet sí argumenta que cualquier preocupación de que la popularidad de los sistemas solares coloque en riesgo la capacidad de repago de la deuda al disminuir el consumo eléctrico es infundado ya que la nueva será anulada con la popularidad de los carros eléctricos, que serán enchufados al sistema de la AEE o su sucesora.

En cuanto al cargo de transición, uno de varios en el RSA y que sumarían unos siete centavos kilovatio/hora, señalan que se debería pagar –si se implementara -en base exclusivamente al consumo mensual de energía eléctrica y no sobre la generación de energía renovable.

“Como está redactado, el RSA no incentiva el uso de energía renovable. En lo contrario, impone cargos adicionales y obstáculos como el Cargo de Transición… y la instalación de un metro”, lee un recurso legal presentado en el 2019 en el que SESA solicitó unirse al pleito en el Tribunal Federal de Quiebras en torno al plan de ajuste de la AEE.