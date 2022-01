Al describir la vista de evaluación de nombramiento de hoy como su “día en corte”, el exmagistrado Jorge Luis Díaz Reverón defendió su trayectoria de 34 años como abogado, recalcó que todas las investigaciones administrativas que se han hecho sobre su figura lo han exonerado y recalcó que se ganó una nominación de ascenso al Tribunal de Apelaciones por sus méritos y no por quien es su esposa, la pasada gobernadora Wanda Vázquez Garced.

Al finalizar la vista pública de la Comisión de Nombramientos del Senado, en la que también se escuchó el testimonio de la abogada Laura Coss Guzmán, Díaz Reverón se fue sabiendo que al menos tiene el voto a favor de tres miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP): Thomas Rivera Schatz y Gregorio Matías. En un aparte con El Nuevo Día, William Villafañe indicó que la comisión tiene suficiente información que contradice las alegaciones públicas que se han hecho en su contra.

“Contesté todas las preguntas, presenté toda la evidencia y espero que la Comisión tenga la oportunidad de examinarla completamente. Cualquiera puede inventar historias y cualquiera pueda venir y sentarse y decir lo que quieran decir tratando de dañar reputaciones, pero que presenten evidencia”, dijo Díaz Reverón a la prensa.

Vázquez Garced, por su parte, rechazó que haya hecho cabildeo a favor de su esposo.

“Nada más lejos de la verdad. No tengo que cabildear a nombre de mi esposo, porque sus méritos y trayectoria hablan por si mismo. Los senadores tuvieron la oportunidad de evaluarlo y no he hablado con ninguno de ellos (los senadores) y no he mencionado el nombre de Jorge”, sostuvo Vázquez Garced.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, indicó a la prensa tras escuchar al nominado que estaba satisfechos con las expresiones del nominado. Previamente, Dalmau Santiago había anunciado que Díaz Reverón no contó con el voto de su caucus popular durante el 2021 y que, al menos el suyo, tampoco lo tenía cuando el gobernador Pedro Pierluisi anunció su tercera renominación en enero. Desde entonces, el primer ejecutivo ha nominado a posiciones en la judicatura a figuras que Dalmau Santiago le ha recomendado.

“Trajo la información adecuada para que quedara claro ante la comisión y los senadores y senadoras sus posturas sobre los issues que se habían presentado… quedé complacido con sus explicaciones”, indicó Dalmau Santiago. A preguntas, Dalmau Santiago atribuyó expresiones que hiciera sobre el nominado a un caucus celebrado en noviembre en que se decidió no atender ese y otros nombramientos.

El líder senatorial evadió la pregunta de si Díaz Reverón tenía su voto y no dijo cuando la nominación será discutida en caucus. Recordó también que en ocasiones se llega a un acuerdo de caucus para que todos voten de la misma manera sobre un nombramiento y a veces se deja a la libre conciencia de cada cual. Preguntado si tiene temperamento judicial, Dalmau Santiago señaló que el nominado recalcó que era estricto en su sala “y eso hace ver que una persona estricta puede perder la tabla o no tener temperamento… fue elocuente en la explicación que dio”.

Díaz Reverón llegó al salón Leopoldo Figueroa acompañado de Vázquez Garced, de una hermana y de sus hijas Beatriz y Stephanie.

A preguntas de Rivera Schatz sobre por qué permitió que el gobernador Pierluisi lo nominara por tercera vez sin que en las primeras dos ocasiones el Senado haya actuado, Díaz Reverón dio que él no “tira la toalla”.

“Este es mi día en corte. Muchas personas no comprenden la función de un juez…. cuando uno es abogado y está en los pasillos o es fiscal y llega un abogado de otra jurisdicción siempre preguntan cómo es el juez. Está el buena gente y el estricto. En mi sala, la sala que presidí con mucho honor por 12 años no fui un juez buena gente”, dijo al básicamente argumentar que fue justo tanto como víctimas como con acusados de delito. “Me mantuve y no llamé al señor gobernador o a su oficina para decir que no iba más porque yo no tiro la toalla. Estoy claro de quién soy. No soy el esposo de … soy el licenciado Jorge Luis Díaz Reverón y me hice solo”, sostuvo al sostener que el sistema judicial necesita más personas como él.

El nombre de Díaz Reverón, de 61 años y quien aspira a un nombramiento de 16 años y $105,000 de salario anual, ha estado salpicado por la controversia hace varios años y el nominado hizo su mejor esfuerzo de refutar cada alegación en su contra.

Por ejemplo, se le señaló por citar al agente Javier Marcano, de la Policía en Caguas, a que acudiera a su sala para ponerlo en contacto con Edgar Vega Pabón, quien representaba a Vázquez Garced en una investigación que realizaba la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente sobre la intervención de la entonces Secretaria de Justicia en la pesquisa de un robo domiciliario de la cual fue víctima una de sus hijas y su yerno.

Díaz Reverón recalcó que fue exonerado de cualquier culpa y que una declaración jurada del agente revela que el policía no se sintió intimidado, que no entendió que Díaz Reverón quería beneficiar a alguien particular y tampoco intervino en su labor como policía. También subrayó que la Oficina de la Administración de los Tribunales igualmente lo exoneró, tras evaluar dos querellas anónimas, de violar cánones de ética en relación a una transacción de un auto de lujo BMW.

En síntesis, se le acusó de beneficiarse del uso de un auto de lujo por espacio de dos meses entre marzo y mayo del 2020 sin tener que pagarlo ya que supuestamente se le había entregado el día antes de que entrara en vigor la primera Orden Ejecutiva sobre el COVID-19.

Díaz Reverón leyó del informe final de la pesquisa donde se indica que el entonces juez del Tribunal de Caguas sí hizo una prueba de manejo del vehículo el 14 de marzo del 2020, pero ese mismo día lo devolvió y ya había entregado, como parte de una transacción con un concesionario de autos, su propio auto BMW como parte de un “trade in”. Díaz Reverón indicó que la Comisión de Nombramientos cuenta con mensajes de texto del dueño del concesionario quien le indica en mayo del 2020 que el vehículo que el juez deseaba estaba esperando por él en el dealer.

“Esto refleja que las quejas anónimas fueron totalmente malintencionadas y falsas”, dijo Díaz Reverón.

El tercer asunto en controversia giró en torno a la querella que presentara en su contra Coss Guzmán por supuesto maltrato y trato hostil de parte de Díaz Reverón mientras él trabajaba en la región judicial de Fajardo.

Como en los otros casos, Díaz Reverón recalcó que la OAT lo libró de cualquier culpa tras evaluar las grabaciones de 29 comparecencias que tuvo la letrada, entonces empleada de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), en la sala del ahora nominado. La abogada, entonces novata, le imputó faltarle el respeto al punto de entrar en llanto en plena sala y también alegó en su querella que compañeros de la SAL le felicitaron por “enfrentar” a Díaz Reverón, quien presentó en la vista de hoy grabaciones de cuatro compañeros de Coss Guzmán en la SAL que se desbordaron en elogios hacia él cuando culminó sus labores en la región de Fajardo.

Durante la vista, la senadora Marially González le preguntó a Díaz Reverón si había radicado en contra de Coss Guzmán una querella, a lo que el nominado contestó que no fue posterior a la que ella presentara y también aseguró que él no quiso continuar con los procedimientos porque no quería hacerle daño.

En la tarde, Coss Guzmán dijo que la investigación que hizo la OAT sobre su querella fue incompleta y acusó a Díaz Reverón de mentirle a la Comisión de Nombramientos en dos ocasiones: cuando dijo que la querella que él presentó contra ella fue antes de la que Coss Guzmán presentó en su contra y cuando dijo que él optó por no continuar con su propia querella luego de que la Oficina del Procurador General la archivara.

Al describir a Díaz Reverón como responsable de un trato “injusto, machista e inapropiado”, señaló que Díaz Reverón le mintió “descaradamente” a los senadores y leyó a los miembros una moción que tuvo que presentar Díaz Reverón ante el Procurador General en que claramente se expresa insatisfecho por el resultado de su querella. El informe le imputa a Díaz Reverón presentar la querella contra Coss Guzmán por “un enfado”.

“Él contestó que dejó sin efecto la querella porque era una abogada joven y eso es una vil mentira”, dijo Coss Guzmán. “Él no estuvo de acuerdo con la conclusión de la Procuradora General y dijo que no era un enfado y solicita que no se tomen en consideración la recomendación de la Procuradora General”.

Coss Guzmán dijo que en 10 años de trabajo como abogado nunca ha recibido un trato como el que recibió de Díaz Reverón, que nadie se despidió de él en la región de Caguas cuando culminó sus labores en noviembre y que decidió hablar públicamente tras enterarse de que sería premiado con un ascenso al Tribual de Apelaciones. Afirmó también que no tiene los méritos ni las cualidades para recibir el ascenso.

Coss Guzmán, a preguntas del senador popular Javier Aponte Dalmau, dijo que Díaz Reverón es un conocedor del Derecho, pero que eso no es suficiente para ser confirmado.

“No es una persona ingenua. Es un señor muy astuto y sabe a quién tratar y cómo. Sabe cómo maltratar a ciertas personas, cómo usar el Derecho en su contra cuando quiere y cómo usar el Derecho a favor de otros cuando quiere. Lo hace con el Derecho y con el trato. A mí me maltrataba, a otra compañera de oficina la maltrataba, pero a esos que escucharon (en las grabaciones) los trataba muy bien. Es una táctica clásica que usan personas que son… utilizan la manipulación para neutralizar las críticas”, dijo.