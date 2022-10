Sin ningún voto en contra, aunque con la abstención de ocho legisladores, el Senado aprobó hoy, jueves, una medida legislativa que eleva a $2,250 el salario base de los Agentes Fiscales Especiales del Departamento de Hacienda.

“Decimos en muchas ocasiones que la gente no quiere venir al gobierno, oiga, si los salarios no cambian, no hay manera que yo venga al gobierno”, indicó el senador del Partido Popular Democrático, Ramón Ruiz Nieves, durante la discusión de la medida.

Actualmente, los salarios de los agentes especiales fiscales del Departamento de Hacienda oscilan entre los $1,659 y $2,009 mensuales, según datos provistos durante la discusión de la medida por la Oficina de Gerencia y presupuesto (OGP). Tomando en consideración estas cifras impacto mensual en beneficio de estos servidores públicos seria de aproximadamente $8,926.49.

“Si logramos que esas escalas salariales cambien, que el salario básico cambie, cuando se saque una convocatoria o se pulique va a haber una décima para poder dar paso a ese reclutamiento que el gobierno necesita”, agregó Ruiz Nieves en referencia al problema que enfrentan muchas agencias que no han podido llenar las plazas vacantes debido a las bajas escalas salariales.

Los agentes fiscales especiales intervienen con negocios que incumplen su pago del IVU, realizan investigaciones de naturaleza criminal por evasión contributiva, participan en eI procesamiento criminal de casos en unión al Ministerio Público y realizan referidos para el cobro de deudas en el Departamento de Hacienda, entre otras funciones. “Entendemos se hace indispensable brindarles un salario competitivo con el fin de optimizar su trabajo, a su vez y por extensión mejorar su la calidad de vida y de sus familias”, concluyeron en un informe conjunto las comisiones senatoriales de Gobierno y Hacienda.

Durante la sesión, el Senado también avaló el Proyecto del Senado 234 que permite que la Junta Examinadora de Consejeros Profesionales la facultad para desarrollar un examen de reválida local, como opción para licenciar a estos trabajadores, atemperado a los profesionales locales y que reconozca los conocimientos en áreas fundamentales.

Por su parte, la portavoz de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, explicó que, a pesar de la aprobación de la medida, prevalece la posibilidad de tomar la reválida que está estandarizada bajo los preceptos de los Estados Unidos para aquellos profesionales que así deseen tomarla.

La medida pasa ahora a la consideración de la Cámara de Representantes.