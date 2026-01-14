Opinión
NoticiasLegislatura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Senado aprueba resolución para que el Túnel Minillas lleve el nombre del exgobernador Carlos Romero Barceló

La legislación, radicada por el senador Héctor Joaquín Sánchez, del PNP, provocó un extenso debate

14 de enero de 2026 - 5:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La construcción del Túnel Minillas inició en 1978 y se inauguró en 1980. Cuenta con seis carriles –tres en cada dirección– y se estima que, en promedio, 200,000 vehículos lo transitan a diario. (Ramon "Tonito" Zayas)
Leysa Caro González
Por Leysa Caro González
Periodista de Noticiasleysa.caro@gfrmedia.com

El Senado aprobó este jueves una resolución para que el Túnel Minillas, en San Juan, lleve el nombre del exgobernador Carlos Romero Barceló, quien falleció en 2021, a los 88 años.

La Resolución Conjunta del Senado 102, radicada por el senador Héctor Joaquín Sánchez a petición del exrepresentante Ángel Bulerín –ambos del Partido Nuevo Progresista (PNP)–, generó un extenso debate, en el que se elogió la carrera política de Romero Barceló, pero también se cuestionó la designación.

“Vamos a votar a favor para que el Túnel Minillas lleve el nombre de esa persona que, a ellos (oposición), les resulta tan recalcitrante y tan de lo peor, pero que, para nosotros, es de lo mejor que ha pisado Puerto Rico”, expresó el senador Ángel Toledo, del PNP. “Les hiere la retina porque les decía la verdad con evidencia y con hechos y se las estrujaba en la cara, como tiene que ser”.

Previo a que Toledo y otros senadores de mayoría asumiera turnos, se expresó la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, quien cuestionó la designación, al sostener que, para su colectividad, Romero Barceló “evoca lo peor de los tiempos de la persecución, el discrimen y la represión política”.

Bajo su gobierno, expuso Santiago, “prosperó” la práctica del carpeteo contra independentistas. “Pero, sobre todo, el nombre del exgobernador no puede desligarse de la historia de Puerto Rico, de los asesinatos del Cerro Maravilla”, mencionó, al recordar la muerte de los jóvenes independentistas Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví.

“Para el independentismo puertorriqueño, repito, este es un nombre sinónimo de lo peor de nuestra historia, de lo peor del discrimen, de lo peor de la represión”, continuó.

Salido de un linaje con hondas raíces en la política puertorriqueña desde principio del Siglo XX, estuvo 24 años en los tres puestos de más relevancia en la política de Puerto Rico. Fue alcalde de San Juan de 1969 a 1977, gobernador de 1977 a 1985 y regresó como comisionado residente del 1993 al 2001.En el 1968, Romero Barceló, en segundo plano, fue de los jóvenes que acompañó a Luis A. Ferré, en primer plano, en la fundación del PNPEl eterno rival de Romero Barceló, Rafael Hernández Colón murió hace exactamente dos años, el 2 de mayo de 2019.
1 / 18 | Momentos de la larga carrera política de Carlos Romero Barceló. Salido de un linaje con hondas raíces en la política puertorriqueña desde principio del Siglo XX, estuvo 24 años en los tres puestos de más relevancia en la política de Puerto Rico. Fue alcalde de San Juan de 1969 a 1977, gobernador de 1977 a 1985 y regresó como comisionado residente del 1993 al 2001.

Dos investigaciones senatoriales de los hechos en el Cerro Maravilla no pudieron probar que Romero Barceló conociera de antemano del entrampamiento policíaco del que fueron víctima los dos jóvenes independentistas, ni que hubiera aprobado ni consentido en el encubrimiento que hubo después.

El portavoz del PNP en el Senado, Carmelo Ríos, rechazó las expresiones de la oposición, y catalogó de “reprochable” que al exgobernador se le relacione con unos actos –ocurridos durante su primer mandato– que, “ciertamente, fueron deplorables”. “Es injusto, no se fundamenta y echarle la culpa a Carlos Romero Barceló de eso no merece estar en los récords de este debate”, sostuvo.

Al asumir su turno, el senador independiente, Eliezer Molina, tildó de “lastimoso” el “fuego cruzado”, y señaló que el tiempo invertido en el debate se debió haber utilizado para discutir temas que van a la médula de las necesidades del país. “Si ellos (PNP) tienen el poder, que hagan lo que entienden, y uno lo respeta”, dijo.

Romero Barceló, nacido en 1932, fue alcalde de San Juan de 1969 a 1977, gobernador de 1977 a 1985 y, años después, regresó al ruedo político como comisionado residente de 1993 a 2001.

La construcción del Túnel Minillas inició en 1978 y se inauguró en 1980. Cuenta con seis carriles –tres en cada dirección– y se estima que, en promedio, 200,000 vehículos lo transitan a diario.

El pasado cuatrienio, la Cámara de Representantes aprobó una resolución –de la autoría de Bulerín– con los mismos fines que la avalada este miércoles, pero no avanzó en el Senado.

