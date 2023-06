El caucus del Partido Popular Democrático (PPD) determinaría temprano el domingo –tras el regreso al país del presidente senatorial José Luis Dalmau– el futuro de las propuestas para incrementar los salarios de los jueces, adelantó hoy el portavoz de la delegación, Javier Aponte Dalmau.

El jueves, la vicepresidenta del Senado, Marially González, anunció que la discusión se pospondría hasta agosto, motivando a decenas de jueces a llegar al Capitolio a cabildear a favor que se atendiera legislativamente antes que culminara esta sesión ordinaria. Pero Aponte Dalmau dijo a El Nuevo Día que aún existe la posibilidad de que mañana –último día para que ambas cámaras aprueben medidas nuevas en esta sesión– el Senado radique y dé paso a un proyecto nuevo que incluiría ajustes a las escalas salariales para los magistrados y un mandato para que la rama judicial actualice el plan de clasificación y retribución del resto de sus empleados.

“Si lo aprobamos ahora o en agosto, el efecto va a ser el mismo, porque (los aumentos) se pagaría retroactivamente a los empleados, como pasó también en el caso de los fiscales”, sostuvo Aponte Dalmau. El senador popular, asimismo, reconoció que, con relación al personal de apoyo a los jueces, existen interrogantes “constitucionales” sobre la facultad de la asamblea legislativa de intervenir en asuntos administrativos de la rama judicial.

El presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura (APJ), Carlos Salgado Schwarz, sin embargo, insistió que “urge” que se apruebe un proyecto que aumente los salarios de los jueces, asunto que se atiende a través de la ley.

“Desde el año pasado, cuando la Junta (de Supervisión Fiscal, JSF) abrió la ventana para que quienes cualificaran para el retiro pudiesen retirarse, se fueron sobre 40 jueces. Desde entonces, como ya no está el incentivo de retiro (plan de beneficios definidos) que tenía el sistema judicial, y el salario ha estado inamovible por 20 años, lo que ha sucedido es que la calidad de los candidatos que están solicitando no es la idónea, y no hay muchos candidatos”, dijo el juez apelativo.

Salgado Schwarz, asimismo, recalcó que el tema de los salarios de los jueces es separado del análisis de los sueldos de los demás empleados de esa rama, un campo en el que “no se requiere acción legislativa”.

La JSF autorizó, para el año fiscal 2023-2024, una partida de $38 millones para incrementos de sueldo en la rama judicial, incluidos $11.2 millones destinados a jueces.

Una medida distinta

Lo que sí parece descartado es que se atienda el Proyecto del Senado (PS) 1106, que el portavoz novoprogresista Thomas Rivera Schatz presentó en diciembre de 2022 para elevar los salarios a jueces de todos los niveles. El PS 1106 buscaba elevar de $125,000 a $183,000 el salario anual del juez presidente del Tribunal Supremo, mientras el incremento de los jueces asociados habría sido de $120,000 a $173,000.

En el caso de los jueces del Tribunal de Apelaciones, el incremento sería de $105,000 a $145,000 anuales, y los jueces superiores recibirían un sueldo de $120,000 al año, $30,400 más que lo reciben ahora. Sus homólogos a nivel municipal verían un ajuste de $20,100, para llevar su salario anual a $90,000.

Las escalas contenidas en el PS 1106, sin embargo, no coinciden con el alcance de la partida aprobada por la JSF, reconocieron Salgado Schwarz y Aponte Dalmau.

El anteproyecto al que aludió Aponte Dalmau propone asignar $154,556 para el salario del juez presidente, $144,480 para los jueces asociados, $130,579 para jueces apelativos, $118,133 para jueces superiores y $91,764 para jueces municipales. Salgado Schwarz dijo que la APJ no objeta los sueldos propuestos.

¿Hay posibilidad de que el Senado actúe mañana para dar paso a un proyecto?, le preguntó este diario a Aponte Dalmau.

“Lo hay. El presidente (Dalmau) reunirá al caucus y hará la determinación”, dijo el portavoz, quien se inhibiría de la discusión legislativa pues su esposa, María Dabastos Anglade, funge como jueza superior.

Dalmau regresa esta noche a Puerto Rico desde Noruega, donde ha participado en pasados días de una cumbre de líderes legislativos.

Truenan los fiscales

De otra parte, el presidente de la Asociación de Fiscales, Javier Rivera Rivera, denunció que el aumento anunciado por el Departamento de Justicia a fiscales y procuradores se queda corto de lo prometido. Según el fiscal auxiliar, el ajuste resulta un “aumento neto” de $137 quincenales, luego de 20 años sin recibir alzas salariales.

“El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, así como la jefa de fiscales, Jessika Correa, son conscientes del malestar entre los miembros del Ministerio Público que, mediante cartas y reuniones personales, dejaron saber que los números del aumento son contrarios a los que circularon preliminarmente y durante el proceso legislativo. La cantidad es mucho menor a la previamente promovida y al haberse alterado en la Ley los porcientos de los fiscales auxiliares y procuradores, convierte el aumento en uno casi ínfimo”, señaló Rivera Rivera en un comunicado de prensa.

Rivera Rivera puntualizó que el aumento autorizado por la JSF y anunciado el viernes por el gobierno atenta contra la intención de la Ley 105-2022, que fijó para los fiscales unos salarios a base de unas escalas porcentuales en relación a la compensación que reciben otros abogados en el gobierno.

“Lo concedido no hace justicia a nuestra función, por lo que continuaremos buscando vías para reparar esta grave injusticia”, expresó Rivera Rivera.