El Senado amasó esta tarde suficientes votos, un total de 18, para desafiar el veto del gobernador Pedro Pierluisi a una resolución conjunta que ordena el desarrollo en Loíza de un proyecto de infraestructura que sirva como ruta de desalojo ante una emergencia o desastre natural.

La Resolución Conjunta del Senado 89 fue avalada unánimemente en el Senado y recibió un solo voto en contra de la representante Mariana Nogales en la Cámara. Sin embargo, el gobernador vetó la medida al señalar que el proyecto tendría un presunto impacto fiscal y que costaría unos $365 millones.

El autor de la medida, el portavoz popular Javier Aponte Dalmau, sostuvo que no sabe de dónde Pierluisi saca esa cifra y que el primer ejecutivo cometió un error al vetar la medida al sostener que existe un programa de fondos federales conocido como RAISE que podría cubrir los costos como parte de un proceso competitivo de licitación y dijo también que no se puede llegar a la conclusión de que el proyecto tiene impacto ambiental ya que no se ha hecho el estudio ambiental requerido.

“Por los procesos que ya ha adelantado la Autoridad de Carreteras sobre este tema, durante varios años, sabemos que existe la posibilidad de que la ruta determinada por la medida tenga un impacto ambiental insalvable para importantes recursos naturales en Loíza, como mangles y humedales. Es la política pública de esta administración lograr un desarrollo en armonía con el ambiente, y por lo tanto, entendemos que los efectos de la construcción de esta vía pública, por la ruta trazada en la medida, no lograría la autorización de las entidades encargadas de proteger el ambiente”, indicó Pierluisi en su veto.

Aponte Dalmau dijo esta tarde en el hemiciclo del Senado que Pierluisi veía con buenos ojos la propuesta.

“Nos reunimos con la alcaldesa (Julia Nazario), nos reunimos con el secretario de Recursos Naturales. Como parte de este proyecto hay que hacer un estudio ambiental y el Gobernador acogió la medida”, dijo Aponte Dalmau al igualmente sostener que los $12 millones necesarios para el estudio ambiental ya están disponibles.

El texto de la resolución establece que “la ruta debe incluir un conector desde el kilómetro 21 de la Carretera PR-187, hasta la Calle 1, a la altura de la entrada de la urbanización Villas de Loíza. No obstante, el Departamento de Transportación y Obras Públicas podrá identificar y presentar otra alternativa de ruta, siempre que termine en la Calle 1, a la altura de la entrada de la urbanización Villas de Loíza”.

“Me parece muy extraño que el señor Gobernador hubiese vetado esta medida. Es importante puntualizar por qué queremos reconsiderar esta votación, porque nos parece que la forma y manera en que veta la medida, parte de una premisa totalmente incorrecta. Dice que se establece una ruta específica, pero es que no se puede hacer eso sin el estudio ambiental que determine si el proyecto es viable”, dijo Aponte Dalmau.

Reacciona Pierluisi

En declaraciones escritas, Pierluisi señaló que está a favor de crear la ruta de desalojo y que forma parte de su plataforma de Gobierno.

“Mi administración ha estado trabajando con la Administración Federal de Carreteras para allegar los fondos necesarios para el proyecto. De hecho, el pasado 12 de abril, la Autoridad de Carreteras hizo una propuesta para un programa federal competitivo en la que solicitó más de $12 millones en fondos federales para la evaluación ambiental y elaboración del diseño de este proyecto. Ese estudio permitirá identificar la ruta más adecuada para garantizarle esa ruta de seguridad a Loíza. El impacto estimado de la medida legislativa es de aproximadamente $500 millones, una cantidad de recursos con la que no cuenta el Estado. Por eso es que estamos trabajando con el Gobierno Federal para obtener los fondos. Mi compromiso con el pueblo de Loíza es firme y voy a seguir trabajando este tema hasta que consiga los recursos necesarios para cumplirle a los loiceños”, dijo.