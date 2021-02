El Senado investigará el destino, uso, administración y el estado de todas las escuelas públicas que fueron cerradas durante la pasada década, muchas de las cuales se han convertido en hospitalillos, criaderos de plagas y hasta en galleras clandestinas.

“El mínimo que se le puede pedir al estado tras esa brutal decisión de privar a las comunidades de casi 1,000 espacios de aprendizaje es examinar con detenimiento, con rigurosidad el saldo real de esa determinación”, expresó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, autora de la Resolución de Senado 9 que fue aprobada por unanimidad.

Citando un estudio del economista y catedrático José Caraballo Cueto, la senadora destacó que durante la segunda ola de cierre el cuatrienio pasado se desplazaron a 58,606 estudiantes, de los cuales más de 2,000 tuvieron que enfrentar la clausura de más de una escuela luego que también cerrara el plantel receptor.

En aquel momento, recordó, la decisión de reducir el número de escuelas se realizó bajo el argumento de que habían que generar economías ante la crisis fiscal que enfrentaba y aun enfrenta el gobierno. No obstante, entre el período comprendido entre el 2017-2019 el ahorro en el funcionamiento de las escuelas no alcanzó los $35 millones.

Agregó, citando un análisis de Centro de Periodismo Investigativo (CPI), que de las 960 escuelas cerradas solo el 4% le ha generado ingresos al tesoro. “Algunas han sido negociadas, según detalla el Centro de Periodismo Investigativo, con contribuyentes de campañas políticas y otras, muchas, están totalmente abandonados, sirven de hospitalillos, de establo, de vertedero, de criaderos de plagas”, ejemplificó la senadora independentista.

“Los cierres no respondieron a ninguna consideración, ni pedagógica, ni de planificación, ni comunitaria y, de hecho, después de los terremotos del pasado año se descubrió que se habían cerrado escuela sismo resistente, pero se dejaron abiertas escuelas con el problema de columnas cortas”, señaló Santiago.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Javier Aponte Dalmau, intentó infructuosamente someter una serie de enmiendas a la medida legislativa que limitaban el alcance de la investigación, entre estas eliminar de la exposición de motivos los nombres de los exgobernadores Alejandro García Padilla y Ricardo Rosselló.

El senador Juan Zaragoza del Partido Popular Democrático resaltó que la moraleja de esta “tragedia” es que no se pueden tener personas con ópticas financieras tomando decisiones sobre la educación de un país. “El costo de un país sin educación es incalculable”, señaló.

La delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) también favoreció la investigación y denunció -a través de su portavoz alterno Rafael Bernabe- que lo provocado a través de la clausura de planteles es resultado de una política pública de recortes y privatización de servicios que hoy mantiene en riesgo la Universidad de Puerto Rico (UPR), el Archivo Nacional de Puerto Rico y el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).

La medida contó con el aval de la delegación de Partido Nuevo Progresista (PNP). Al asumir el turno algunos de sus senadores intentaron desligarse de la decisión de la pasada administración de la Palma al adjudicarle exclusivamente el cierre al Departamento de Educación y su exsecretaria, Julia Keleher, quien actualmente enfrenta cargos por corrupción a nivel federal.

“La secretaria Julia Keleher que cometió tantos errores que ya conocemos y me da la impresión de que vamos a conocer algunos más que no sabemos todavía, el peor que cometió, el número uno, algo que no se entiende en ninguna sociedad civilizada es el cierre de escuelas. Un gobierno tiene que procurar que el pan de la enseñanza esté mas cerca del estudiante”, argumentó el senador PNP, Henry Neumann.

Sostuvo que fue un “desastre la decisión tomada por la exsecretaria de Educación”. “Tengo planteles escolares llenos de cerdos, donde los están criando, le dan comida todos los días a los cerdos para después matarlos y venderlos. Tengo planteles escolares que son galleras clandestinas”, sostuvo Neumann.

Por su parte, el portavoz alterno del PNP, Carmelo Ríos, señaló que, aunque favorecería la pieza legislativa no estaba de acuerdo con algunos de los planteamientos incluidos, sí reconoce la necesidad de conocer qué pasó con estos planteles, así como con el proceso de adquisición que iniciaron sin éxito entidades sin fines de lucro y gobiernos municipales.

“El motivo que Ricardo Roselló estableció en aquel momento a través de orden ejecutiva no se logró…para mí no es un asunto de si fallaron los de antes o si fallaron los de ahora, es un asunto de cómo lo resolvemos”, señaló Ríos.

El senador independiente José Vargas Vidot sostuvo que durante la determinación de cierre de los planteles reinó la improvisación, la insensibilidad y la falta de prudencia política.

“Mientras permitamos que secretarios y secretarias hagan lo que les da gusto y gana sin pasar juicio sobre la trascendencia de sus acciones y cuando las legislaturas se mantienen en el silencio en esos banquetes totales, aprobando cosas sin sentido, lo que estamos es provocando que después estemos desarrollando una política de parchos, una política de remiendos”, enfatizó.