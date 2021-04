El senador por el distrito de Guayama, Albert Torres Berrios, solicitó hoy al gobernador Pedro Pierluisi que decrete un cese en las funciones de las agencias del gobierno central, al menos por una semana.

El legislador popular hizo el llamado a través de sus cuentas de redes sociales, en las cuales exhortó al primer ejecutivo del país a “evitar contagios y salvar vidas”, en momentos donde el Departamento de Salud (DS) alerta sobre un espiral ascendente en contagios y fallecimientos a causa del virus.

“Señor gobernador, es momento de evitar contagios y salvar vidas… es momento de decisiones, menos difíciles que afrontar un alza en los contagios por el COVID-19. Es momento de proteger a los empleados del gobierno que han dado lo mejor de ellos, a sus familiares, a los niños… por eso le sugiero, (y le imploro) que al igual que lo hicieron en el Capitolio, decrete un receso de al menos una semana en las operaciones de las agencias del gobierno central cuya función no sea una de carácter de seguridad pública, salud o primera respuesta,”, expuso en su mensaje Torres Berrios.

Como consecuencia de recrudecimiento de casos del virus (COVID-19) en Puerto Rico, Salud identificó unos 1,000 nuevos casos, siendo la cifra más alta reportada en lo que va de año. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) colocaron a la isla en el nivel 4 en la escala de presencia epidemiológica, siendo esta la de mayor peligro, e hicieron un llamado a evitar la isla como destino para los viajeros que la visitan como destino turístico.

El senador destacó el hecho de que se haya dispuesto el cierre del Capitolio y que los CDC advierten sobre los riesgos de visitar la isla. Al tiempo, sostuvo que Salud levantó bandera roja ante el dramático aumento de casos reportados y ordenando el cierre de las escuelas a partir del lunes 12 de abril como, “razones más que meritorias para decretar un cese en las agencias de gobierno”.

“Lo más sensato sería no exponer a los empleados del gobierno cuyas funciones no sean necesariamente esenciales, con excepción de los funcionarios de ley, orden, seguridad o salud, pues se trata de vidas. Si estamos en el ‘umbral de la inmunidad de rebaño’ como dijo el gobernador, pues no nos arriesgamos en esta recta final ni pongamos en riesgo a los demás… es cuestión de una o dos semanas”, reclamó Torres Berrios.