La presidenta de la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado, Ada García Montes, sostuvo esta mañana que Eliezer Ramos Parés es “confirmable” como secretario del Departamento de Educación (DE) e instó al gobernador Pedro Pierluisi a que actúe enviando al cuerpo legislativo un nombramiento en propiedad a esa posición.

Ramos Parés ocupa el cargo de manera interina desde mediados de abril, luego de que el Senado rechazó la nominación de Elba Aponte y, posteriormente, la de Jesús González Cruz como interino y la de Magaly Rivera Rivera como secretaria en propiedad. Garcia Montes señaló que se refirmó a Ramos Parés como “confirmable” al señalar que ha servido, según ella, como un “puente de comunicación con las escuelas”.

“Se pueden señalar deficiencias en el DE, pero los administrativos han mostrado tener confianza en la gestión de Eliezer. Puede ser confirmable una vez entregue los documentos. Lo que pasa es que al no estar nominado, no sabemos si tiene los documentos completos”, señaló García Montes.

PUBLICIDAD

Pierluisi ha dicho que no enviará más nombramientos al Senado hasta que el cuerpo legislativo actúe sobre varios pendientes, como múltiples jueces, fiscales, procuradores y miembros de junta. Además, tiene en agenda la nominación de Omar Marrero como secretario de Estado, la de Mariano Mier como Comisionado de Seguros y la de Enrique Volckers como jefe de del Servicio de Tecnología e Innovación de Puerto Rico (PRITS).

El presidente del Senado, José Luis Dalmau, ha dicho que tanto Volckers como Mier serán evaluados en vistas públicas, pero no se ha anunciado y la sesión finaliza el 16 de noviembre. La última vez que se expresó sobre Marrero señaló que el nombramiento sería discutido en el caucus. Esta mañana, sin embargo, su portavoz Javier Aponte Dalmau señaló que el propio presidente le notificó que Marrero sería convocado a una segunda vista pública para que conteste preguntas sobre alegaciones de represalias políticas levantadas por el expresidente de la Universidad de Puerto Rico, Jorge Haddock, estipuladas en una demanda civil.

García Montes, en entrevista con El Nuevo Día, indicó que le toca a Pierluisi “cumplir con su deber” y nombrar a un candidato en propiedad para dirigir Educación.

“Cada uno tiene que cumplir con su parte del proceso”, sostuvo, mientras hizo referencia a una opinión del gobernador, quien afirmó que el Senado no ha actuado sobre varios nombramientos presentados.

“Como presidenta de la Comisión de Educación me preocupa que, a estas alturas no se ha haya hecho un nombramiento a Secretario de Educación. El interino ha hecho un trabajo correspondiente a la agenda del gobernador. Esto demuestra que el gobernador no tiene un banco de talento o simplemente el secretario actual no goza de la confianza del gobernador”, sostuvo García Montes.

PUBLICIDAD

La senadora de primer turno señaló que si bien Ramos Parés tiene la facultad de ejercer todas las funciones del cargo, sí poner en entredicho, según ella, su labor ante el gobierno federal.

“Independientemente de que el DE funcione con un secretario en interinato, hay una serie de nombramientos en distritos y regionales que impactan a las comunidades escolares y dependen del secretario. Si el gobernador nombra a otra persona, se va a renovar todo ese liderato de la agencia y el DE no puede empezar otra vez desde cero”, insistió.

Por su parte, Aponte Dalmau insistió en que “estamos bien claros” de que habrá una segunda vista pública sobre Marrero.

Dalmau Santiago no ha respondido una petición de entrevista de El Nuevo Día.

“Hay una segunda pública, me lo ha expresado”, dijo Aponte Dalmau sobre conversaciones con el presidente de la Cámara alta. “Lo que nos queda en calendario, importante, es el asunto de los nombramientos y es a lo que nos vamos a dedicar en las próximas semanas. Así que la prioridad aquí en este proceso son los nombramientos y me dijo claramente que le va a dar una segunda vista a la situación del licenciado Omar Marrero y que todos estos procesos de nombramientos él entiende que ya los documentos están listos”, Aponte Dalmau.

En torno a la plaza en propiedad en el DE, Aponte Dalmau indicó que a Ramos Páres “le pasará el término”.

“Si lo deja y el Senado no ha pasado juicio sobre él, va a tener que retirarlo”, dijo el portavoz popular al señalar que el nombramiento vencería el 16 de noviembre. “El asunto del nombramiento del DE es algo que vamos a atender este mes y el gobernador tiene que tomar una decisión”.

PUBLICIDAD

“Le vamos a exigir al gobernador que tiene que tomar una decisión sobre el Secretario de Educación. Si lo deja, está liquidado ese nombramiento”, insistió.

En cuanto al nombramiento de Nino Correa, quien también ocupa la plaza de comisionado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Aponte Dalmau dijo que el tema no se ha discutido.

También está pendiente el nombramiento de Jorge Díaz Reverón como juez del Tribunal de Apelaciones.

“Él tiene sus asuntos en términos de cuando ha sido juez y acciones. En el proceso han venido varios abogados y abogadas hablando sobre la conducta hostil de él como juez”, señaló.