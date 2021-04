Las senadoras populares Gretchen Hau, Elizabeth Rosa y Migdalia González divulgaron hoy al mediodía enmiendas que quieren introducir al Proyecto del Senado 184, que prohíbe las terapias de conversión, para también prohibir lo que se conoce como intervenciones neutrales.

En su declaración, sostienen que el proyecto no violenta el derecho de los padres a criar a sus hijos, reconocen la existencia de las terapias de conversión, que su definición no tiene por qué ser modificada y que tienen que ser prohibidas. Señalaron también que si se acogen las enmiendas propuestas, votarían a favor de la medida.

Con esta declaración, el conteo extraoficial de votos a favor, si el senador José Vargas Vidot acoge las enmiendas, aumentaría a siete ya que González había anunciado previamente que votaría a favor de la medida.

Esta mañana Vargas Vidot, como presidente de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, canceló la vista ejecutiva en que, en esencia, se repartiría por correo electrónico el informe positivo del PS 184. En la medida se reconocen las intervenciones neutrales como procedimiento a orientar al individuo en un proceso de aceptación de su sexualidad, pero no dirigido a cambiar su orientación sexual.

Por un lado, las senadoras populares señalaron que las enmiendas que proponen tienen la intención de “salvaguardar la integridad física, mental y emocional de los menores contra cualquier tipo de terapia que pueda alterar o desalentar su identidad de género o sexual”.

Según argumentaron, en el proceso de vistas públicas afloró un escenario “hasta entonces desconocido” y se trata de las terapias afirmativas o de transición. En entrevista con El Nuevo Día, la senadora González señaló que el término utilizado y el concepto de intervenciones neutrales es lo mismo.

Las senadoras alertaron que estos procedimientos no prohibidos con el PS 184, incluyen tratamientos, tales como inyección de hormonas y bloqueadores hormonales.

“Este tipo de terapias debe ser incluido en el proyecto con el fin de prohibir las mismas”, sostuvo Hau en declaraciones escritas.

Rosa insistió en el comunicado que está en contra de las terapias de conversión, pero le preocupa que se aplique su objetivo bajo procedimientos con otro nombre.

“Como profesional del trabajo social creo, fomento y apoyo, tratamientos médicos que garanticen el mejor bienestar de los menores”, dijo.

Los que se han expresado públicamente a favor de la medida son: María de Lourdes Santiago, Vargas Vidot, Rafael Bernabe, Rosamar Trujillo y Migdalia González. La comisión está compuesta por 14 senadores.

Vargas Vidot, de hecho, indicó en entrevista con El Nuevo Día antes de la expresión de las tres senadoras que él también estaba revisando el lenguaje a las llamadas intervenciones neutrales y recordó que Rodríguez Veve ha señalado que estas pueden ser un mecanismo para autorizar tratamientos con hormonas. Vargas Vidot afirmó que quiere aclarar que eso no es lo que se persigue con estas intervenciones y que solo van dirigidas a crear orientar y fomentar la aceptación.

“Entregamos a todos los senadores el 26 de marzo toda la información que ha sido incluida en el informe. El deber de todo senador es leer para tomar decisiones y se les entregaron todos los papales que constituyen el informe. El deber de cada cual debió haber sido estar en las vistas públicas y por lo menos leer los documentos con tiempo”, dijo Vargas Vidot, al lamentar que se esperara hasta el último momento para presentar las enmiendas.

El senador indicó que la “desinformación” que permea en torno a la medida es impulsada por los detractores del proyecto pero también, por expresiones que hiciera el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, quien sostuvo ayer que el proyecto podría no tener votos suficientes para ser aprobado si no recibía enmiendas.

“Eso y la ambivalencia institucional del Partido Popular Democrático. Por eso, en acuerdo con los autores del PS 184, cancelamos”, dijo Vargas Vidot.

En cuanto a la enmienda que mencionó ayer el coautor de la medida, Javier Aponte Dalmau, quien ha indicado que quiere hacer extensiva la prohibición que se persigue en el proyecto a las iglesias, Vargas Vidot indicó que no ve la propuesta como una píldora venenosa para que el proyecto no se apruebe, pero acto seguido señaló que no quiere llevar al Senado en “una cruzada mayor de antagonismo es innecesario”.

Vargas Vidot insistió en que lo único que se busca con el proyecto es que profesionales licenciadas de la salud no pueda aplicar las llamadas terapias de conversión e insistió en que el proyecto no limita las libertades religiosas de nadie.

“Lo que perseguimos es al profesional”, dijo.

El senador de segundo término atribuyó la cancelación de la vista ejecutiva a que se le están haciendo unos ajustes al documento. Sin embargo, también atribuyó la resistencia de ciertos senadores a una “campaña de desinformación”.

Vargas Vidot indicó que dos autoras de la medida, Ana Irma Rivera Lassén y María de Lourdes Santiago “entienden, y comparto eso, que debemos tener un tiempo para resolver el clima de desinformación que se ha formado en las pasadas 48 horas y que podría alterar la capacidad crítica de los otros senadores”.

Ayer, Vargas Vidot fue abordado en las afueras del Senado por un grupo de ciudadanos que se identificaron como miembros de la prensa y que le entregaron 41,000 firmas de ciudadanos oponiéndose a la medida.

Aunque el término es prorrogable con la autorización del pleno del Senado, la comisión que preside Vargas Vidot tiene hasta el 13 de mayo para entregar un informe de la medida. Por lo pronto, va por 76 páginas y no hay una fecha nueva para la reunión ejecutiva.

Por lo pronto, Vargas Vidot se dedicará a terminar el informe de la medida y proceder a explicar “senador por senador” la medida.

“Aparentemente hay un desconocimiento que ha sido tierra fértil para asumir la desinformación como información correcta”, dijo.

“En el informe se le está dando énfasis a unas explicaciones que nos dieron. Por ejemplo, Ana Irma (Rivera Lassén) piensa que se debe ser más explícito para combatir argumentos de la supuesta ambigüedad del proyecto, como señaló la senadora Joanne Rodríguez Veve”, dijo Vargas Vidot, al mencionar que solo incluiría enmiendas en el informe y en la Exposición de Motivos. Según indicó, estos cambios dejarán meridianamente clara la intención legislativa en caso de que el proyecto, ya convertido en ley, sea retado en un tribunal.

Vargas Vidot indicó que, también en el informe se incluirá un lenguaje más preciso sobre el verdadero impacto sicológico de las terapias de conversión. Eso se lograría resaltando la ponencia del psiquiatra y neurólogo José Franceschini, quien contó a la comisión en vista pública cómo tuvo que repensar su razonamiento científico para entender que la homosexualidad no es una enfermedad.

Sin embargo, el senador mantendrá intacta la definición de terapias de conversión. Según indicó, fue avalada por varios deponentes en las vistas públicas y emana del lenguaje utilizado por instituciones como el Medicaid. Igualmente, es la misma utilizada en estados de Estados Unidos como Nueva Jersey y California y, en ambas instancias, ya han sobrevividos ataques en los tribunales.