El desconocimiento sobre procesos internos en la Administración de Sustento de Menores (Asume) de la nominada a dirigir la dependencia, Terilyn Sastre, levantó preocupación en ciertos senadores que atendieron su nombramiento esta mañana durante una vista pública de la Comisión de Nombramientos.

Sastre, abogada y con experiencia en el Municipio de Guaynabo y la Universidad de Puerto Rico, atribuyó la falta de datos precisos solicitados por los senadores a que su nombramiento fue realizado durante la sesión legislativa. Específicamente, fue nominada el 28 de febrero por el gobernador Pedro Pierluisi, lo que significa que no puede asumir las riendas de la dependencia sin antes recibir el aval del Senado.

Por ejemplo, Sastre precisó que hay 194,000 casos activos en Asume, pero no pudo indicar cuántos son morosos. No tuvo a la mano inmediatamente el dato sobre a cuánto asciende la pensión mínima ($125 mensuales) y, aunque señaló que hay 13,748 patronos en “incumplimiento”, lo que significa que les retienen a sus empleados de cada cheque la cantidad determinada de pensión, pero no la remiten a ASUME, dijo que están sujetos a multas, pero no pudo indicar si se han aplicado.

Preguntada sobre su plan de acción para bregar con estos patronos, se limitó a indicar que promovería talleres para orientarlos.

También dijo desconocer cuántos empleados cualificarían para beneficiarse, de validarse la Ley 80-2020 de Retiro Incentivado y afirmó que desconocía por qué si hay tablas nuevas de pensiones, no han sido puestas en vigor. La última revisión fue en el 2014.

Sí mencionó que verificará, de ser confirmada, la razón por la cual no se han implementado.

“Hay muchas preguntas que no ha podido contestar y cuando uno va a una posición, uno se prepara, licenciada. Es importante tener los datos”, le indicó la senadora por Ponce, Marially González.

“Soy un tercero a la agencia, no he entrado en propiedad. Fui designada, pero no he entrado allí”, señaló Sastre.

“Me hubiese gustado haber tenido más respuesta a las preguntas. Ciertamente, hizo la salvedad de que está desprovista de una información, pero eso no debe ser causa para uno no ser proactivo y hacer las averiguaciones pertinentes, mucho más cuando eres evaluada por el Senado, donde nos tienen que poner en posición de saber si puedes cumplir con el puesto o no. Es lamentable que no haya tenido respuesta a muchas de las preguntas de los compañeros”, sostuvo en un aparte con la prensa la vicepresidenta de la Comisión de Nombramientos, Gretchen Hau.

Hau dijo que no podía decir todavía si votaría a favor o en contra de la nominada debido a la información que quedó pendiente que Sastre debe de entregar a la comisión sobre preguntas que no pudo contestar.

“Hay que esperar a ver la información y contratarla con lo que puso en la ponencia que va a hacer”, dijo Hau.

Sastre sí fue cándida al darle a la agencia una nota de “D”, basándose exclusivamente en la percepción pública y reconoció que Asume tiene que “enderezar”, al admitir que hay denuncias sobre cómo la dependencia refleja atrasos de dos y tres meses en desembolsar el dinero al custodio luego de retener el pago del alimentante. Insistió en varias ocasiones, dado que la agencia apenas cuenta con 411 empleados, que es necesario abrir más plazas. De hecho, señaló que hay oficinas que operan con uno o dos empleados y que hacen falta alguaciles y procuradores.

“Se congelan plazas tras fallecimientos y renuncias. Hay mucho empleado cargado de trabajo y no se abren plazas. Eso es importante y se tiene que hacer”, señaló Sastre. “Tendríamos que eliminar algunos contratos y crear plazas”.

Aunque no pudo precisar la cantidad de alimentantes morosos, dijo que quiere llegar a algún tipo de acuerdo con el Servicio de Rentas Internas Federal y con fiscalía federal para que asistan a Asume en el proceso de recobrar el dinero adeudado. Solo en Florida hay 8,240 alimentantes que tienen que pasar sus pensiones a través de Asume.

“Para el bienestar del menor, todo padre o madre tiene que cumplir con lo que es su responsabilidad. Sé que actualmente hay negociaciones con Fiscalía Federal para conseguir esos deudores morosos en Estados unidos. Mi política es agresiva en cuanto a que, si te fuiste, tienes un menor (que mantener)”, señaló.

“Hay que hacerlo cumplir”, insistió.

Otra prioridad de Sastre será dar a conocer el programa Prospera, que es la iniciativa de Asume que atiende los casos de envejecientes que logran que, a través del tribunal, se obligue a sus descendientes a aportar económicamente para mantenerse. Sastre indicó que hay apenas 71 casos abiertos y un total de 297 y señaló que quiere dar a conocer el programa en una alianza con AARP.

Sastre señaló que, de ser confirmada, se reuniría con el personal para conocer sus necesidades. Debido a su trasfondo en Recursos Humanos, recalcó en la necesidad de que los trabajadores de Asume estén bien adiestrados y en que se les ajuste el salario.

“Están muy mal pagos”, dijo.

El caso de Guaynabo

Sastre, abogada de profesión, comenzó a laborar en el 2009 en esa capacidad en el Municipio de Guaynabo. Allí se desempeñó como Directora Interina de la Oficina de Recursos Humanos y como Directora Interina de la División legal. Finalmente salió del ayuntamiento en agosto del 2017 para moverse a la UPR, donde dirigió la Oficina de Recursos Humanos y luego se desempeñó como ayudante ejecutiva del rector Luis Ferrao en el Recinto de Río Piedras.

Su estadía en Guaynabo coincidió con los años en que, presuntamente, el exalcalde Héctor O’Neill mantuvo una presunta conducta de hostigamiento sexual contra varias empleadas. Esta alegada conducta ha provocados dos casos criminales. Mientras, uno de sus hijos, Héctor “El Cano” O’Neill, supuestamente sometió a una exabogada del gobierno municipal, Inés María Jelú Iravedra, a un patrón de acoso laboral. Un jurado en el Tribunal Federal falló a favor de la demandante.

La senadora María de Lourdes Santiago cuestionó a Sastre sobre una declaración que Sastre hiciera durante el juicio civil contra O’Neill Rosa, cuando dijo, en síntesis, que el demandado, al saludar, en vez de poner el cachete “saludaba con los labios contra el cachete”.

Sastre afirmó que la expresión que se le adjudicó a ella era falsa. También negó la veracidad de otra expresión de Jelú Saavedra en el juicio, quien indicó que Sastre afirmaba que las situaciones de hostigamiento en Guaynabo estaban fuera de control.

“No fui hostigada, no hablé con Jelú sobre nada que tuviera que ver con esa situación. Ella era mi compañera de trabajo, compartíamos una oficina que se dividía por una puerta. Mi participación en el caso de la abogada fue que me pidieron mi testimonio”, dijo Sastre.

¿Está satisfecha con su gestión como directora interina de la División legal y en Recursos Humanos?, le preguntó Santiago.

“No tolero el hostigamiento sexual en ninguna de sus modalidades”, respondió para luego añadir, más tarde en la vista, que nunca fue señalada su conducta como supervisa en Guaynabo.