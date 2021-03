La senadora popular Marially González sostuvo esta mañana que la secretaria designada de Educación, Elba Aponte Santos, no tiene en estos momentos su voto para ser confirmada, aunque dejó la puerta abierta a que eso cambie si cumple con una serie de requerimientos que le hizo hoy en una reunión de la que también participó el senador por Ponce, Ramón Ruiz Nieves.

“Al día de hoy, como he dicho en repetidas ocasiones y escuchando el consejo de los alcaldes del sur, no tiene mi voto”, dijo González.

De hecho, el alcalde de Ponce, Luis M. Irizarry Pabón, instó a González y Ruiz Nieves a votar en contra de dicho nombramiento.

En entrevista por separado, Ruiz Nieves sostuvo que tomará su decisión en cuanto al voto cuando la titular de Educación actué sobre ciertas peticiones.

Mientras, senadoras populares como Migdalia González y Rosamar Trujillo Plumey esperan por reunirse con Aponte Santos.

González describió la reunión con Aponte Santos como “fuerte”.

“Dejamos claro nuestro sentir en relación a lo que debe ser el plan trabajo dirigido a la región sur de nuestro distrito. Se llegaron a unos acuerdos y, como le dije a la secretaria, estamos fiscalizando para ver si ejecuta o no y ella accedió a que va a trabajar con ese acuerdo. Vamos a darle tiempo a ver si ejecuta o no”.

PUBLICIDAD

Cuando se le preguntó por el acuerdo, González indicó que se le ha solicitado a Aponte Santos que se reúna individualmente con los 13 alcaldes de su distrito senatorial de Ponce. Igualmente, que atienda una petición del alcalde de Lajas para que el gobierno municipal se pueda encargar de la escuela Alejandro Tapia y Rivera.

“Le dijimos (González y Ruiz Nieves) que necesitamos el plan que tanto hemos pedido para el área sur. Que establezca tiempos concretos para cumplimiento y que sea real. Nos indicó que le va tomar tiempo e insistimos que tiene que hacernos entrega de ese plan”, dijo González

Los senadores populares también cuestionaron sobre una serie de contratos de alquiler que firmó el Departamento de Educación cuando todavía era dirigido por Eligio Hernández, incluyendo el contrato con el hotel Copamarina. En concreto, quieren saber cuánto dinero desembolsó la agencia y cuánto ha recuperado.

En el caso de Ruiz Nieves, insistió, al igual que González, en que Aponte Santos tiene que responder a sus peticiones.

“Tiene que responder en los próximos días para determinar si le damos el voto o no. Tiene que reunirse con los alcaldes de Peñuelas, Guánica, el alcalde de Adjuntas y discutir los planteamientos y dónde estamos en cuanto a los reclamos que han hecho los maestros y los alcaldes del sur”, dijo Ruiz Nieves.

Preguntado si el Senado debería entonces atrasar la evaluación de nombramiento de Aponte Santos para permitirle ejecutar lo solicitado antes de pasar juicio sobre su figura, Ruiz Nieves solo recordó que la posición del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, es que atenderá los nombramientos pendientes en orden jerárquico.

PUBLICIDAD

La titular de Educación figura cuarta en la lista de orden sucesoral al gobernador. Los primeros tres son los titulares de Estado, Justicia y Hacienda.

Esperan por Aponte Santos

La senadora por Mayagüez, Migdalia González, no se ha podido reunir con Aponte Santos.

“Había dialogado con ella de ciertos temas, pero fue apenas cuando se anunció su designación”, dijo González, quien criticó duramente a Aponte Santos tras su participación en la interpelación en la Cámara de Representantes.

“Sí le he pedido que investigue ciertas escuelas del distrito y ha estado disponible para contestar preguntas”, dijo González.

Preguntada cómo evalúa el nombramiento hoy, González recordó que, a pesar de que le dejó un mal sabor el desempeño de Aponte Santos en la Cámara, “al día de hoy y entiendo que, como consecuencia de lo que pasó, ha tratado de hacer ver que está haciendo los ajustes necesarios para que el proceso de reapertura corra correctamente. Creo que ha mejorado un poco la percepción pública en cuanto a ella. Voy a esperar a tener una reunión con ella”.

Trujillo Plumey, por su parte, dijo que las puertas de su oficina están abiertas para Aponte Santos. Señaló que recibió una llamada para coordinar una reunión en persona, pero no se pudo dar por problemas de calendario.

“Hay que mirarlo. Obviamente… su desempeño no fue el mejor ante Puerto Rico, ante cada uno de los padres”, dijo Trujillo Plumey al referirse a la interpelación en la Cámara. “Los factores y las circunstancias las desconozco. No fue su mejor carta de presentación y es la única que tengo ahora mismo y no he hablado con ella. Tampoco he compartido impresiones con los compañeros. No me gusta intercambiar impresiones hasta conocer a las personas, pero hasta ahora… no brindó su mejor cara”, dijo.

PUBLICIDAD

Trujillo Plumey dijo que quiere conocer, entre otras cosas, el compromiso de Aponte Santos con los estudiantes de educación especial.