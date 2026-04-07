Senadores restituyen a Manuel Vélez Lacomba como Sargento de Armas

Con el favor de 26 senadores, Manuel Vélez Lacomba, quien fuera intervenido a finales del 2025 por manejar en aparente estado de embriaguez, fue restituido este lunes a su cargo de Sargento de Armas.

“El cuerpo del Senado, el pleno, ha decidido que el señor Vélez Lacomba, regrese a ocupar la posición de Sargento de Armas. Eso es una decisión del pleno, procédase de conformidad”, anunció el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, durante los trabajos legislativos.

Vélez Lacomba había sido relevado del cargo -en diciembre de 2025-por el presidente del Senado tras sufrir un accidente de tránsito mientras, presuntamente, conducía un vehículo del gobierno en estado de embriaguez.

La votación se llevó a cabo de forma anónima. Hubo un voto en contra y el senador Rafael Santos Ortiz no participó de la sesión por estar ausente.

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Según trascendió, Vélez Lacomba transitaba por la PR-66, jurisdicción de Carolina, en una Toyota Highlander del 2023, color negra, cuando impactó la parte posterior de otro vehículo. La guagua en la que viajaba al momento del choque está registrada a nombre del Senado.

Cuando agentes de Patrullas de Carreteras de Carolina llegaron a la escena, notaron que el funcionario expedía fuerte olor a alcohol, por lo que le realizaron una prueba de aliento, la cual arrojó a 0.179%. El límite permitido bajo la Ley de Tránsito es de 0.08%.

Tras los hechos, Rivera Schatz refirió a Vélez Lacomba a la Comisión de Ética del Senado. No obstante, el Panel de Representantes del Interés Público del organismo no actuó hasta que se atendieron las denuncias por violaciones a la Ley de Tránsito presentadas por las autoridades. El caso fue desestimado.

Una vez obtenido el resultado judicial, el grupo ciudadano decidió “que no había jurisdicción sobre el asunto” referido. A pesar de la determinación, Rivera Schatz dijo que decidió traer el asunto a la consideración del pleno para que fueran los senadores y senadoras quienes decidieran si Vélez Lacomba retenía su confianza.

“No pretendemos bajo ninguna circunstancia que haya privilegio, que haya consideraciones, que haya trato especial con nadie y, por eso, quiero plantearle al cuerpo si luego de los acontecimientos que he narrado, el pleno, quiere mantener el sargento de Armas en su cargo”, señaló Rivera Schatz al inicio de la discusión.

El líder legislativo dijo que el costo de los daños que sufrió el vehículo fue cubierto por el seguro y el propio Vélez Lacomba.

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La portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, argumentó que una vez que la mayoría del Panel de Representantes del Interés Público determina que no hay causa probable, el asunto se convierte en final y firme sin derecho a la reconsideración.

“Por lo tanto, a través de la vía reglamentaria no hay manera de revisar la determinación del panel ciudadano aunque no se esté de acuerdo con ella”, expresó Santiago al señalar que, como miembro de la Comisión de Ética, no apoyó que se pospusiera la consideración del caso en espera de que se tramitara la acusación por la vía penal.