Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasLegislatura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Senadores restituyen a Manuel Vélez Lacomba como Sargento de Armas

El hombre había sido removido del puesto y referido a la Comisión de Ética del Senado tras haber sido detenido por manejar en estado de embriaguez

7 de abril de 2026 - 8:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sargentos de armas del Senado, Manuel Vélez (Captura)
Leysa Caro González
Por Leysa Caro González
Periodista de Noticiasleysa.caro@gfrmedia.com

Con el favor de 26 senadores, Manuel Vélez Lacomba, quien fuera intervenido a finales del 2025 por manejar en aparente estado de embriaguez, fue restituido este lunes a su cargo de Sargento de Armas.

“El cuerpo del Senado, el pleno, ha decidido que el señor Vélez Lacomba, regrese a ocupar la posición de Sargento de Armas. Eso es una decisión del pleno, procédase de conformidad”, anunció el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, durante los trabajos legislativos.

Vélez Lacomba había sido relevado del cargo -en diciembre de 2025-por el presidente del Senado tras sufrir un accidente de tránsito mientras, presuntamente, conducía un vehículo del gobierno en estado de embriaguez.

La votación se llevó a cabo de forma anónima. Hubo un voto en contra y el senador Rafael Santos Ortiz no participó de la sesión por estar ausente.

Según trascendió, Vélez Lacomba transitaba por la PR-66, jurisdicción de Carolina, en una Toyota Highlander del 2023, color negra, cuando impactó la parte posterior de otro vehículo. La guagua en la que viajaba al momento del choque está registrada a nombre del Senado.

Cuando agentes de Patrullas de Carreteras de Carolina llegaron a la escena, notaron que el funcionario expedía fuerte olor a alcohol, por lo que le realizaron una prueba de aliento, la cual arrojó a 0.179%. El límite permitido bajo la Ley de Tránsito es de 0.08%.

Tras los hechos, Rivera Schatz refirió a Vélez Lacomba a la Comisión de Ética del Senado. No obstante, el Panel de Representantes del Interés Público del organismo no actuó hasta que se atendieron las denuncias por violaciones a la Ley de Tránsito presentadas por las autoridades. El caso fue desestimado.

Una vez obtenido el resultado judicial, el grupo ciudadano decidió “que no había jurisdicción sobre el asunto” referido. A pesar de la determinación, Rivera Schatz dijo que decidió traer el asunto a la consideración del pleno para que fueran los senadores y senadoras quienes decidieran si Vélez Lacomba retenía su confianza.

“No pretendemos bajo ninguna circunstancia que haya privilegio, que haya consideraciones, que haya trato especial con nadie y, por eso, quiero plantearle al cuerpo si luego de los acontecimientos que he narrado, el pleno, quiere mantener el sargento de Armas en su cargo”, señaló Rivera Schatz al inicio de la discusión.

El líder legislativo dijo que el costo de los daños que sufrió el vehículo fue cubierto por el seguro y el propio Vélez Lacomba.

La portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, argumentó que una vez que la mayoría del Panel de Representantes del Interés Público determina que no hay causa probable, el asunto se convierte en final y firme sin derecho a la reconsideración.

“Por lo tanto, a través de la vía reglamentaria no hay manera de revisar la determinación del panel ciudadano aunque no se esté de acuerdo con ella”, expresó Santiago al señalar que, como miembro de la Comisión de Ética, no apoyó que se pospusiera la consideración del caso en espera de que se tramitara la acusación por la vía penal.

“Son procedimientos separados y se pudieron haber adjudicado de manera separada”, afirmó al sostener que, independientemente de la determinación judicial, la Comisión debió haber recibido prueba y haber entrevistado a las personas con conocimiento de lo que ocurrió la noche de los hechos.

Tags
Senado de Puerto RicoThomas Rivera SchatzPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Leysa Caro González
Leysa Caro GonzálezArrow Icon
Empleada de GFR Media desde el 2005, Leysa Caro González comenzó como reportera del periódico Primera Hora, trabajando para la sección Volando Alto, un producto que estaba dirigido a los estudiantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 6 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: