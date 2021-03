Todo parece indicar que los senadores están haciendo un esfuerzo genuino por educarse sobre lo que consisten las terapias de conversión y así se refleja en la agenda del psicólogo clínico Miguel Vázquez Rivera, quien ha sostenido cuatro reuniones en los pasados dos días con estos funcionarios electos.

Entre estos, la popular Marially González, con quien conversó virtualmente hoy. Todos han hecho los acercamientos para conversar con él.

Vázquez posee una Maestría en Investigación en Psicología Clínica de la Universidad Autónoma de Barcelona y un Doctorado en Psicología Clínica de la Universidad Carlos Albizu. Ha investigado temas como la diversidad sexual y de género, el suicidio, los trastornos psicóticos, las conductas de alto riesgo en los adolescentes y el uso problemático de sustancias.

Fundó junto a la abogada Omayra Toledo de la Cruz la fundación True Self dedicada a la comunidad LBGTTIQ.

Vázquez Rivera indicó que no se sentía autorizado para revelar los nombres de los otros tres senadores, pero sí habló de su conversación con González, quien ya había anunciado que se reuniría con el médico.

“La postura que le llevé es la postura de la ciencia, lo que dice la literatura sobre lo que son las terapias de conversión, lo dañinas potencialmente fatales que son. Le hablé sobre mi experiencia clínica y los caso que he visto de sobrevivientes de terapias de conversión y cómo se trabajan temas de la comunidad (LBGTTIQ) cuando son niños y niñas”, dijo Vázquez Rivera.

El psicólogo reconoció que en Puerto Rico no hay cifras sobre terapias de conversión y atribuyó esa realidad a que “en puerto Rico no se investiga nada”, pero sí recordó un estudio reciente de Universidad de California-Los Ángeles, que revela que sobre 700,000 personas en Estados Unidos han confesado haber sido víctimas de estos procedimientos y que la mitad sufrió el daño cuando eran adolescentes.

González, quien hizo el acercamiento a Vázquez Rivera, no hizo casi preguntas, salvo una: qué recomendaciones tiene Vázquez Rivera en torno al Proyecto del Senado 184, que persigue prohibir que un profesional de la salud aplique este tipo de tratamiento o tortura.

“Básicamente lo que le dije es que el proyecto vela por los mejores intereses de los menores y que debe ser aprobado”, dijo Vázquez Rivera al señalar que la Asociación de Psicólogos y la Junta Examinadora de estos profesionales se han expresado en contra de las terapias de conversión. La Asociación de Psicólogos específicamente apoya el proyecto.

Vázquez Rivera reconoció que el impacto de la medida es limitado, en el sentido de que no evita que un religioso o allegado a un menor realice una terapia de conversión. Como solamente aplicaría a un religioso esta prohibición es que también sea un médico licenciado. Según dijo Vázquez Rivera, el fenómeno de pastores que también son psicólogos licenciados es común.

Lo que es un disparate, dijo, son los llamados “psicólogos cristianos”. “El proyecto tal vez no atiende todo el problema, pero sí una parte importante”, señaló.

Vázquez Rivera sí aprovechó para señalar que en el tema de las terapias de conversión no puede haber posiciones neutrales.

“Aquí no hay dos lados, solo uno y es la ciencia. No se puede ver esto como una creencia porque creencias hay múltiples y estamos hablando de la vida de una criatura que no tiene capacidad de decidir si profesa una creencia, pero su bienestar está en juego y, como sociedad, entramos en la vida y crianza (que ejecutan) los padres cuando hay negligencia y maltrato y tenemos que ver esto como maltrato”, indicó.

“A mí las posturas neutrales no me satisfacen”, insistió.