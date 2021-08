El Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1 tiene 24 plazas por llenar, y una controversia entre esa entidad, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) le complica la tarea de reclutar y retener personal.

La disputa en torno a la interpretación de la Ley 32 del 2020, explicó este martes el comisionado Manuel González Azcuy, ha impedido que los empleados del Sistema de Emergencias 9-1-1 puedan disfrutar los beneficios de su convenio colectivo, pues la sección 3 del estatuto quedó sin efecto luego que la Aafaf notificara a la JSF que incumple con el plan fiscal certificado.

Con la firma de la Ley 32, producto de un proyecto de los senadores Henry Neumann y José Vargas Vidot, se pretendió ponerle fin a una práctica que comenzó, en el 2014, mediante la cual el gobierno central le quitaba fondos al Sistema de Emergencias 9-1-1 con diferentes propósitos. Según cálculos de la unión que agrupa a los empleados del sistema, la AFL-CIO, se desviaron $24 millones ilegalmente.

Además, la sección 3 de la ley establece que, al Negociado -que no recibe recursos del Fondo General- no le aplicaría la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal” (Ley 26-2017), que congeló los beneficios de los convenios colectivos.

El convenio colectivo del Sistema de Emergencias 9-1-1 es superior a la licencia de vacaciones, licencias de enfermedad, las licencias sin paga, las licencias especiales, la aportación al plan médico, el bono de Verano y de Navidad, destacó González Azcuy.

El funcionario estimó que el impacto de la sección 3 sobre las finanzas del Sistema de Emergencias 9-1-1 es $1 millón.

“Tenemos el dinero para pagarlo porque el Negociado tiene superávit... Esto es una forma de pagarle a los empleados unos beneficios que ya tienen por convenio colectivo y se los quitaron”, enfatizó en una vista pública de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado.

El Sistema de Emergencias 9-1-1 cuenta con 148 telecomunicadores, y anualmente se pueden perder entre 15 y 20. “Los entrenamos, y la empresa privada se los lleva”, dijo González Azcuy, quien también destacó que algunos trabajadores reciben ofertas económicas superiores en Estados Unidos.

Neumann argumentó que el paso más importante que tiene que darse para que el Sistema de Emergencias 9-1-1 sea eficiente es que cuente con una plantilla de empleados bien remunerados, lo que no se alcanza, según el legislador novoprogresista y González Azcuy, debido al impacto del plan fiscal en las operaciones.

“La Sección 3 te permite reclutar y mantener una plantilla con mejores beneficios”, dijo Neumann.

González Azcuy señaló que la Aafaf, tras la firma de la Ley 32, notificó a la JSF que la sección 3 es inconsistente con el plan fiscal.

Tanto Neumann como Vargas Vidot responsabilizaron a la Aafaf por la postura de la JSF. “Quien empezó todo lo relacionado a la certificación negativa fue la Aafaf y quien notificó a la Junta de Control Fiscal de todo lo relacionado a la sección 3 fue la Aafaf”, sostuvo Neumann. “Fue la Aafaf la que notificó a la Junta de Control Fiscal que la sección 3 no es cónsona con el plan fiscal de Puerto Rico, que no tiene nada que ver con los fondos del Sistema de Emergencias 9-1-1″, abundó.

A pesar de que la Ley 32 pretendía también dar independencia fiscal al Sistema de Emergencias 9-1-1, en el presupuesto vigente, el Negociado tuvo que transferir $2.3 millones al Departamento de Seguridad Pública para gastos administrativos.

Ante esa transferencia, Neumann argumentó que la totalidad de la Ley 32 está “paralizada”.

“No solo la sección 3. Cuando escuchas de transferencias de $2.3 millones de dinero de ustedes para ser utilizado en otras áreas y que el 9-1-1 no tiene dinero para hacer unos movimientos administrativos para reclutar gente nueva, eso significa que la Ley 32 no está operando en términos prácticos”, dijo Neumann.

Se defiende la Aafaf

Hecrian Martínez Martínez, subdirector de Asuntos Legales de la Aafaf, rechazó que la totalidad de la Ley 32 esté paralizada, y sostuvo que solo la sección 3 está en controversia. Defendió la postura de la Aafaf, a pesar de que el Sistema de Emergencias 9-1-1 no recibe fondos del Fondo General.

En síntesis, señaló que el Sistema de Emergencias 9-1-1, por disposición federal de la Ley Promesa, tiene que ser cobijado por el plan fiscal, reciba dinero del Fondo General o no.

“Es significativamente inconsistente con el plan fiscal”, comentó Martínez Martínez, al referirse a la sección 3. “El pIan fiscal son los lineamientos principales que van a regir la operación gubernamental porque se supone, según dispone PROMESA, que si sigues el plan fiscal, el gobierno regresará a la responsabilidad fiscal y a tener acceso a los mercados de capital. A nivel del gobierno (dispone Promesa), de manera general, todos los beneficios marginales tienen que ser uniformes, iguales, y eso es la Ley 26-2017″, sostuvo el abogado en entrevista con El Nuevo Día.

“Al excluir al Negociado de la Ley 26-2017, estás incumpliendo con ese lineamiento o esa postura general de uniformar los beneficios marginales”, insistió, al asegurar que el argumento de que el dinero a utilizarse no sale del Fondo General no aplica porque sigue siendo una entidad de gobierno y no se proveyó una exclusión a ese principio en el plan fiscal.

“Salga o no del Fondo General, los beneficios marginales se presupuestan y son parte del presupuesto, sea Fondo General o no”, puntualizó.