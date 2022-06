El representante independentista Denis Márquez Lebrón tronó ayer contra el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, al acusarlo de repetir y respaldar prejuicios contra las comunidades desventajadas en el contexto de expresiones que hiciera contra los beneficiarios de ayudas gubernamentales, particularmente los recipientes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

Márquez Lebrón y González Beiró chocaron el jueves en medio de una vista pública de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, donde el titular de Agricultura contestó, en ocasiones con información ambigua, preguntas sobre el llamado Plan de Seguridad Alimentaria del gobierno.

“Durante mi interrogatorio insistió que el problema de inseguridad alimentaria que presenta el 33% de la población, se debe a la ‘falta de prioridades’ de los recipientes de las ayudas del Gobierno porque la gente gastaba el dinero en otras cosas como en televisores”, indicó Márquez Lebrón en declaraciones escritas. “Con esta nefasta visión y testimonio, el Secretario de Agricultura intercambia la empatía y la solidaridad que debe poseer todo funcionario por la criminalización y el discrimen en contra de las personas de escasos recursos del país que son víctimas de la pobreza producto de la desigualdad social”.

PUBLICIDAD

Los comentarios de González Beiró se dieron luego de que Márquez trajera a colación un estudio del 2015 del Instituto de Estadísticas que reflejó que el 9% de la población bajo la categoría de “muy baja seguridad alimentaria” y que el 33% de la población de 18 años o más presentó “inseguridad alimentaria”.

Además, el 21.7% han dejado de disfrutar una comida por falta de dinero.

“Bueno, hay que ver cuál es la muestra para establecer, ese estudio es del 2015, a partir de eso hubo varias revisiones en la tarjeta del PAN específicamente para atender algunas de esas situaciones”, le indicó González Beiró.

“Eso debe haber mejorado, claro y si contamos de la pandemia para acá, con los billones de dólares que se le otorgó a la gente, pero aquí eso puede ser todavía una realidad. Pero hay que analizar también cuáles son las prioridades de la población que recibe ese dinero, si verdaderamente lo que es para comida lo usan para comida, si no lo usan, si hay personas mayores que sus familiares no los atienden, que esa es otra realidad que sufre Puerto Rico. Que, aunque tienen dinero en la tarjeta no tienen acceso a ir a comprar, son tristes realidades que tiene nuestro pueblo”, abundó.

Cuando Márquez Lebrón le preguntó si la postura del Departamento de Agricultura es que un alto porciento de la gente que recibe el Pan no lo utiliza para sus alimentos, González Beiró contestó: “Bueno, esa es mi posición. Esa es la realidad, no es que lo haga todo el mundo”.

PUBLICIDAD

“¿Pero esa realidad es basada en qué datos señor secretario?”, le preguntó Márquez Lebrón.

“Las prioridades aquí de la gente no son un secreto, representante. Aquí le dieron dinero a la gente para la pandemia y lo gastaron en televisores, ¿cuál es la prioridad de la gente?”, dijo González Beiró.

El secretario de Agricultura indicó más tarde en el intercambio que “mucha gente” no tiene las prioridades correctas.

“Los fondos del PAN son parte de la cadena de seguridad alimentaria, provienen del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para comprar comida producida por los agricultores americanos, como nosotros”, insistió.

A juicio de Márquez Lebrón, González Beiró no cuenta con un plan abarcador para atender el problema de la “Soberanía Alimentaria”.