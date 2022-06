El gobernador Pedro Pierluisi anticipó hoy, jueves, que firmará la llamada reforma laboral siempre y cuando la Legislatura haya atendido los planteamientos que hizo para corregir la medida.

“Tengo que ver el detalle. Yo sé que atendieron algunos de mis señalamientos así que eso es lo que yo voy a estar bien pendiente porque yo cursé comunicaciones a la Cámara y el Senado en el proceso de consideración de esa medida”, explicó.

“Veté la que me llegó en tiempo atrás e hice unos señalamientos. Así que lo que voy a estar velando es que se atendieron los señalamientos que hice. Si así fue, le imparto la firma. Si por alguna razón no se atendieron, pues entonces me reservo la decisión para cuando tenga la medida en mi despacho y la pueda revisar junto con el asesoramiento de las agencias que me asisten”, abundó.

La Cámara de Representantes aprobó ayer a viva voz los cambios introducidos por el Senado al proyecto que enmienda el estado de derecho laboral en el sector privado.

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) apoya la medida, pero la Junta de Supervisión Fiscal ha hecho pública su objeción.

El gobernador había manifestado su objeción, entre otras cosas, a que se modificara la forma en que se paga el tiempo extra en los casos en que el patrono y el empleado llegan a un acuerdo para trabajar una jornada semanal flexible (flexitime).