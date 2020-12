Antes de que culmine esta semana, la gobernadora Wanda Vázquez Garced estaría sometiendo para consideración de la Legislatura sus nominados a la Oficina del Contralor de Puerto Rico y a la vacante que surgiría en el Tribunal Supremo este próximo 24 de diciembre, supo El Nuevo Día.

El anunció podría ser entre mañana, miércoles, y el jueves.

El presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado, Héctor Martínez, indicó en entrevista con El Nuevo Día que, si ese fuera el escenario, están listos para evaluar cualquier designación adicional de la primera ejecutiva. No obstante, recalcó que confía que cualquier determinación sea previamente consultada con dicho cuerpo legislativo.

“Si la gobernadora enmienda la convocatoria, la Comisión le dará alta consideración a los nominados que envíe, confiando siempre en que ella se ampare en la facultad constitucional del consejo del Senado para luego el Senado dar su consentimiento”, expresó el legislador.

Según información que ha trascendido, el actual presidente del Senado Thomas Rivera Schatz estaría interesado en ocupar la plaza que dejará vacante en el Tribunal Supremo la jueza asociada Anabelle Rodríguez, indicaron recientemente tres fuentes de El Nuevo Día.

Rodríguez dejará su puesto luego del 24 de diciembre, cuando cumplirá 70 años.

Dos fuentes, sin embargo, han identificado a Maritere Brignoni, actual jueza del Tribunal de Apelaciones y exjefa de la oficina de nombramientos durante la administración de Luis Fortuño, como la candidata de Vázquez Garced al Tribunal Supremo. Otro nombre que ha surgido como posible candidata lo es Vivian Neptune, decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

En el pasado, el portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos, ha sostenido que, ante el hecho indiscutible de que Rodríguez cumple los 70 años el 24 de diciembre, no hay que esperar hasta esa fecha para iniciar el proceso de nominación y vistas públicas para llenar la vacante que surgiría en el máximo foro.

En cuanto a la Oficina del Contralor, Vázquez Garced impulsa al contador público autorizado Gerardo Rodríguez y Rivera Schatz favorece a Manuel Torres, actual secretario del Senado y ex contralor electoral.

Al momento, para la sesión extraordinaria vigente, la gobernadora ha sometido cerca de 100 designaciones, 27 de los cuales ya fueron rechazadas por la mayoría legislativa en el Senado. En cuanto a los demás, Martínez indicó que el equipo de trabajo de la Comisión de Nombramientos está recopilando la información necesaria de cada uno de los candidatos.

“Esta semana se va a determinar qué expedientes están listos para hacer vistas públicas o ejecutivas y emitir un informe ya sea recomendando o no la confirmación. Lo que ocurre es que muchos de ellos tienen que completar el expediente o no pueden ser evaluados como corresponde y no lo han hecho”, explicó el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Vuelven a sesionar

El portavoz de la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, indicó que el cuerpo legislativo prácticamente ha aprobado todas las medidas legislativas ante su consideración en esta sesión extraordinaria. No obstante, aún podrían atender aquellos proyectos que sufran enmiendas en el Senado que no vuelve a sesionar hasta el próximo 26 de diciembre.

Otras medidas de administración simplemente quedarán sobre el tintero.

Entre las medidas que podrían sufrir cambios en el Senado, está el Proyecto de la Cámara 2589 que, entre otras cosas, le concede mayor autonomía administrativa al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y dispone que el cargo de director ejecutivo sea a seis años. “Si sufre cambios tendríamos que extendernos hasta el 26 de diciembre o sino el proyecto se queda guindando y es importante porque le da cierta independencia que es necesaria ante esa acción de sacarlo del Departamento de Seguridad Público”, dijo Rodríguez Aguiló.

Entre las medidas que, dijo, la Cámara no está en posición de aprobar, está el Proyecto del Senado 1686 que enmienda la Ley de Tránsito para definir vehículo todo terreno y el Proyecto del Senado 1688 que porpone cambios a la “Ley Reguladora del Centro Bancario Internacional” a los fines de aumentar el cargo para renovar la licencia y la cantidad de activos libre de gravámenes o garantías financieras.

Rodríguez Aguiló explicó que no favorece el Proyecto del Senado 1686, ya que pretende incluir bajo la clasificación de four track los vehículos todo terreno tipo Polaris/Can-Am. “Esos vehículos son de baja velocidad, tienen cinturones de seguridad, retrovisores, frenos en las cuatro ruedas y como vehículos de baja velocidad se pueden utilizar. Al momento no tiene los votos”, sostuvo.

Tampoco tiene los votos el Proyecto del Senado 1689 que enmienda la “Ley Reguladora del Centro Financiero Internacional”, a los fines de aumentar el cargo para solicitar y renovar la licencia y aclarar que el solicitante será responsable de los gastos de investigación que se generen como consecuencia de su solicitud, entre otros asuntos.