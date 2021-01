La secretaria designada de Educación, Elba Aponte Santos, no contestó con suficiente detalle una serie de interrogantes planteadas por legisladores y alcaldes del sur durante una reunión en el Capitolio sobre el estado de los planteles escolares de la zona y el plan que tiene para reabrirlas.

Así lo denunciaron varios participantes del encuentro celebrado a puerta cerrada. Ante la prensa, Aponte Santos tampoco fue muy precisa.

Mientras, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, rechazó anticipar si Aponte Santos tiene los votos para ser confirmada.

“Eso no se ha planteado, el voto de ningún nombramiento”, dijo.

En el encuentro de hoy participaron ejecutivos municipales o representantes de alcaldes de Ponce, Maricao y Guayanilla, además de siete legisladores. Aponte Santos indicó que el 25 de febrero el gobierno hará un anuncio sobre la reanudación en marzo de las clases y que será un ejercicio limitado con un 5% a 10% de los planteles abiertos.

La funcionaria indicó que está elaborando el plan de reapertura de las escuelas desde el 4 de enero y que hoy mostró los “pasos tomados” y las áreas de prioridad. También lanzó, a preguntas de la prensa, un fuerte golpe a la pasada administración del exsecretario Eligio Hernández al manifestar que lo que encontró en las escuelas “es caótico y es crítico por todas las áreas”.

“Será una reapertura ordenada y segura y vamos a estar trabajando, quizás en una fase de un 5% a 10% de las escuelas, pero algo tenemos que hacer para ir moviendo lo que es la educación presencial”, dijo Aponte Santos a la prensa.

La funcionaria procedió a repasar, sin mayores detalles, una serie de pasos que tiene que cumplir el Departamento de Educación como consultas a directores escolares y maestros y que también se tiene que cumplir con los planes de organización escolar, el acondicionamiento de escuelas y delinear el protocolo de COVID-19.

Indicó que, hasta la fecha, se han vacunado 12,384 empleados de Educación, incluyendo maestros y maestras.

“Hemos identificado estructuras, escuelas del Siglo 21 y escuelas históricas que podrían ser parte de esa fase (de reapertura)”, señaló Aponte Santos al indicar que se han identificado tres escuelas por municipio que podrían ser las más óptimas.

A nivel isla, dijo Aponte Santos, la Oficina de Mejoramiento de Escuelas Públicas ha “acondicionado” 200 escuelas del universo total de 855 escuelas cerradas tras el inicio de la pandemia. Esa cifra de 855 escuelas incluye las afectadas por los terremotos.

En el caso del sur, Aponte Santos reconoció que la zona no se puede atender igual que el resto del país debido a los terremotos que afectaron la zona el año pasado. De hecho, dijo que son 53 escuelas clasificadas como no aptas y otras que, aunque clasificadas como aptas, los terrenos donde se ubican no es estable.

No ofreció una cifra de este tipo de escuelas.

En concreto, señaló que la intención del DE es que las escuelas que reabran sean las mismas que llegaron a operar en algún momento entre los terremotos y el inicio de la pandemia de COVID-19. Explicó que sería una “muestra representativa” de escuelas a abrirse en el sur, pero nunca precisó exactamente a qué se refería.

El Nuevo Día reportó el 6 de enero que solo el 69% de las escuelas del sur habían sido inspeccionadas y que en una sola habían iniciado los trabajos de reparación. Supuestamente, los trabajos no han comenzado porque sigue temblando en el área. Hernández indicó durante el proceso de transición gubernamental que no se atendió el problema de la columna corta por falta de fondos y luego que la Junta de Supervisión Fiscal le denegó, en dos ocasiones, una reasignación de $53 millones para esos fines.

✉ Email Aurea Santiago, encargada del comedor de la escuela Agripina Seda en Guánica, recorre los escombros del recinto que colapsó tras el temblor. (Ramón “Tonito” Zayas)

Santiago indicó que prácticamente vio toda la construcción del plantel en el cual su papá también laboró. (Ramón “Tonito” Zayas)

Apenas unos cuantos escritorios se salvaron del colapso total de la edificación. (Ramón “Tonito” Zayas)

La estructura no aguantó el temblor de magnitud 6.4 que se registró a las 4:24 a.m., ni el sismo subsiguiente de magnitud 5.6. (Ramón “Tonito” Zayas)

El edificio de tres pisos colapsó casi en su totalidad en varias partes. (Ramón “Tonito” Zayas)

La escuela servía a un total de 434 estudiantes. (Ramón “Tonito” Zayas)

Por suerte, la escuela no estaba abierta al momento de ocurrir el temblor luego que el gobierno atrasó el inicio de clases. (Ramón “Tonito” Zayas)

La escuela Agripina Seda fue uno de 11 planteles en Guánica que sufrieron daños moderados o severos a causa de los temblores. (Ramón “Tonito” Zayas)

Santiago dijo a El Nuevo Día que "jamás pensé que iba a pasar esto. Es una tristeza para Guánica". (Ramón “Tonito” Zayas)

César González, comisionado de seguridad de Educación, e Iris Berríos, superintendente de la región Ponce, inspeccionan la estructura de la escuela. (Ramón “Tonito” Zayas)

Varios perros se dieron la tarea de explorar los escombros pese al peligro latente de que la estructura continuará derrumbándose. (Ramón “Tonito” Zayas)

La mayoría de los edificios del plantel colapsaron, y los que quedaron en pie parecían haberse jamaqueado de un lado a otro. (Ramón “Tonito” Zayas)

González dijo que "Hasta este momento, tenemos 11 escuelas, de 73 que se han inspeccionado, y que han sufrido daños". (Ramón “Tonito” Zayas)

Reynaldo Cancel Santos laboraba como conserje de la escuela y también llegó hasta el edificio para ver los daños. (Ramón “Tonito” Zayas)

Santos, en la foto junto con Santiago, indicó que llevaba 16 años trabajando en la escuela. (Ramón “Tonito” Zayas)

González dijo que hay preocupación en la agencia sobre cuántas de las 856 escuelas en la isla pueden resistir un temblor mayor. (Ramón “Tonito” Zayas)

El comisionado de seguridad de Educación añadió que el total de escuelas con daños estructurales podría aumentar. (Ramón “Tonito” Zayas)

Aponte Santos aseguró estar en disposición de colaborar con los municipios en la reapertura de las escuelas.

“Lamentablemente, hay unos procesos que FEMA tiene que llevar a cabo y está haciendo esas inspecciones”, dijo la titular nominada.

Aponte Santos indicó que está “evaluando todas las alternativas que tengamos”, al referirse a la reapertura de planteles escolares, mencionando el uso de escuelas cerradas “quizás para agosto”, centros comunales y el Complejo Ferial de Ponce.

Inconformes los participantes de la reunión

La senadora popular por el Distrito de Ponce, Marially González, indicó a la prensa que se les presentaron preocupaciones a los alcaldes y, si bien Aponte Santos habló de un plan que incluye el manejo del COVID-19, infraestructura, desarrollo integral y socioemocional, no lo entregó.

Supuestamente, lo entrega en los próximos días.

“Indicó que tenía muchas partes y que nos lo haría llegar. Queremos ver un plan concreto para garantizar que los niños del área sur no se queden rezagados”, sostuvo González.

Varios legisladores sugirieron que se lleguen a acuerdos con municipios para el mantenimiento de las escuelas y también para trabajos de construcción, pero asignándoles fondos a los ayuntamientos.

González y otros legisladores como Ramón Ruiz Nieves, Domingo Torres, José “Cheíto” Rivera Madera y Tito Fourquet reconoció que Aponte Santos no les brindó un itinerario de reparación de escuelas.

“Que van a crear un plan. Seguimos con esa duda”, dijo González.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, indicó que Aponte Santos le dejó saber a los participantes de la reunión que está disponible para trabajar con todas las partes.

“Ha hecho un compromiso de comunicación, de diálogo y colaboración. Le sugerimos que, si la burocracia se queda en San Juan, las escuelas se quedarán cerradas por buen tiempo y que haga convenios con los alcaldes”, dijo Dalmau Santiago..

El presidente del Senado reveló que Aponte Santos ha identificado, como alternativas, alquilar vagones o “escuelas charter”.

“Si hace un plan a corto plazo y no lo cumple, va a quedar mal. Los alcaldes tienen las brigadas y pueden poner en condiciones las áreas. Los alcaldes conocen las necesidades de los estudiantes y los maestros”, precisó.

Sin embargo, el grupo de legisladores indicó que luego de tres reuniones siguen con múltiples dudas.

En el caso del alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, indicó que los alcaldes del sur lo que buscan es agilidad en los procesos.

Dicho sea de paso, al encuentro solo asistió Irizarry Pabón; Wilfredo “Juny” Ruíz, de Maricao y Raúl Rivera, de Guayanilla.

“Le pedí a la secretaria que a través de la región y el departamento tengamos mejor comunicación para restablecer el sistema. Estamos estancados”, dijo Irizarry Pabón. “Estamos tratando de agilizar el proceso y no podemos permitir que esto se convierta en una burocracia donde sigamos perdiendo el tiempo”.

Irizarry Pabón no pudo precisar la cantidad de escuelas aptas y no aptas en su municipio, ni siquiera un aproximado. Según dijo, le pidió la información a Aponte Santos.

“No tenemos esa información. Vamos a recibirla en el día de hoy”, dijo.

Los alcaldes típicamente tienen esa información, a pesar de que las cifras oficiales las maneja la Rama Ejecutiva.