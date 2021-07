Representantes del Gobierno no pudieron precisar esta tarde cuándo al menos 2,493 enfermeros y enfermeras graduadas del sector público y privado, así como enfermeros prácticos, recibirán el incentivo autorizado en marzo del año pasado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en favor de primeros respondedores que han arriesgado sus vidas durante la pandemia del COVID-19.

Según cifras de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), hasta el 30 de junio se habían desembolsado $103 millones entre cuatro categorías de enfermeros y enfermeras: sistema correccional ($984,000), sector público ($14.9 millones), servicios profesionales ($13.8 millones) y sector privado ($73.2 millones). El beneficio se divide entre $4,000 para el sector gubernamental, $3,500 para servicios profesionales y $3,000 para el sector privado.

Durante la pandemia han fallecido 19 enfermeros y enfermeras víctimas del coronavirus.

Durante una vista pública de la Comisión de Salud del Senado, primero la presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería, Ana Cristina García Cintrón, brindó una cifra de 1,234 enfermeros graduados sin recibir el incentivo. Sin embargo, a preguntas del presidente de la comisión, el senador popular Rubén Soto, la representación de Aafaf, integrada por su director Manuel J. González y el asesor especial Jean Peña Payano, argumentó que no hay una razón específica para que tantos enfermeros graduados no hayan recibido el beneficio y tampoco pudieron brindar una fecha certera de cuándo se cumplirá con todos.

Fue el Departamento de Hacienda la dependencia brindó la cifra global de 2,493 enfermeros.

El Gobierno sostiene que sí se han otorgado incentivos a 32,420 enfermeros y enfermeras, entre estos 3,799 del sector público, 246 del sistema correccional y 24,418 del sector privado.

“Habría que evaluar la información que traen las agencias y evaluar caso a caso”, dijo Peña Payano.

“Tenemos datos de algunos, pero no hemos podido lograr descifrar cuál es la razón caso a caso”, intervino González.

Ambos funcionarios señalaron que todas las dependencias que intervienen en el asunto han cooperado, pero que no hay una razón “uniforme” para que estos profesionales no hayan recibido su dinero.

¿Y qué pasa?, les preguntó Soto.

“En estos casos en que no se ha recibido, aunque estamos en constante comunicación con las diferentes agencias, hay dos factores: uno es la situación de la Ley Promesa y es que estos fondos fueron autorizados por la JSF el 21 de marzo del 2020 y a esta fecha los fondos están cerrados”, dijo González. “Se puede hacer una gestión con la JSF para que se reabran esos fondos. La otra dificultad es que un mismo profesional puede estar ejerciendo más de una profesión a la vez o, a marzo del 2020, no estaba activo”.

Ambos funcionarios también señalaron que durante el proceso en que los enfermeros del sector privados entraron su información para reclamar el incentivo en el sistema SURI, del Departamento de Hacienda, hubo errores en la entrada de los datos, como un número incorrecto de licencia. En otros casos, fue el propio Gobierno el que falló al no enviar una certificación requerida al Departamento de Hacienda.

A preguntas de Soto, Peña Payano y González no pudieron precisar una fecha exacta para que se desembolse todo el dinero adeudado, pero indicaron que tiene que ser antes de que se comience con el desembolso de un segundo incentivo de $2,500 a primeros respondedores y cuyos fondos saldrán de la Ley Arpa.

“La fecha estimada es tratar de cerrar este círculo antes de que comience el desembolso de los incentivos adicionales de fondos ARPA”, dijo González.

Soto abrió la vista pública arremetiendo contra el Gobierno, al señalar que es bochornoso que los enfermeros y enfermeras no hayan recibido su incentivo.

“Lo único que espero que lo que vaya a suceder hoy sean soluciones o si no, en agosto estará interpelando a varios jefes de agencia envueltos en esto”, dijo.

La vista pública comenzó con la ponencia de García Cintrón, quien repasó una larga lista de gestiones que ha hecho con el Gobierno, mayormente mediante cartas y participando en reuniones, en un intento porque se desembolse el dinero adeuado. Entre las razones que ofreció para el atraso incluyó problemas con el sistema SURI.

Indicó que, entre los enfermeros y enfermeras que no han recibido el pago se encuentran los de Head Start, Municipio de San Juan y otros ayuntamientos, escuelas o programas de enfermería, el Recinto de Ciencias Médicas y la Clínica de la Escuela de Ciencias Médicas.

“Lamento muchísimo que a más de un año de aprobado tal incentivo existan profesionales de la enfermería que no hayan recibido esa remuneración que tanto merecen. Especialmente tras el servicio de excelencia que han realizado durante la pandemia, sacrificando sus intereses personales por el bien del país”, indicó. “Me parece inaceptable que el desembolso no se haya realizado en su totalidad y que los problemas con las plataformas electrónicas no se hayan corregido con la premura debida para el pago de incentivos de las enfermeras y enfermeros del sector privado”.