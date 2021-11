El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago no ha atendido una petición de prórroga de la Comisión de Ética, que se acerca a la fecha límite del lunes para resolver la querella ética contra Albert Torres Berríos.

El Nuevo Día supo por fuentes legislativas que existe un informe redactado sobre los hallazgos de la pesquisa -que no ha sido llevado a votación- que recomienda algún tipo de sanción contra el legislador. La presidenta interina de la comisión, Marially González, ha negado en entrevistas previas que exista un informe de ese tipo.

El pasado 17 de noviembre, personal de la comisión cursó una carta a Dalmau Santiago solicitando la prórroga de 15 días. Ni Dalmau Santiago ni González revelaron este dato cuando El Nuevo Día los ha abordado sobre el tema en los pasados días.

Nelson Adorno, asesor de la Comisión de Ética del Senado, indicó que si Dalmau Santiago no contesta la solicitud de prórroga este próximo lunes o la deniega, la comisión tendría cinco días laborales adicionales para tomar una decisión, plazo que vencería el 6 de diciembre. Si Dalmau Santiago concede la prórroga, la comisión podría resolver en o antes del 20 de diciembre.

Dependiendo de la decisión tomada por Dalmau Santiago, a partir del lunes se decidiría cuándo la comisión se reuniría nuevamente.

“Va a depender de la disponibilidad de los senadores”, dijo Adorno.

“La extensión responde a que el día que fueron citados los miembros de la Comisión, no se constituyó el quórum reglamentario. Por tal razón, nos disponemos a reunirnos para determinar la decisión final”, sostuvo en declaraciones escritas José Cruz, portavoz de González en esta materia.

El pasado 2 de noviembre la Comisión de Ética determinó no darle paso al testimonio de dos testigos que la denunciante en el caso ético contra Torres Berríos quería llevar ante el organismo para que, supuestamente, respaldaran sus alegaciones sobre maltrato laboral y solicitud de dinero.

La representación legal de Alba González Rivera hizo la petición a mediados de octubre semanas en una vista a puerta cerrada en que se aclaró que González Rivera figura en el caso como testigo y no como querellante, que en este caso es el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago.

Al ella no figurar como querellante, no tiene derecho a presentar testigos, aunque Torres Berríos sí pudo presentar testigos. Los miembros de la Comisión acordaron previamente no aceptar los testimonios por escrito de los testigos, pues o no habían sido juramentados o no habían prestado sus testimonios en el término de tiempo correcto.

El exfiscal Francisco Sánchez Rodríguez, quien representó a González Rivera cuando ella prestó testimonio ante la Comisión de Ética la semana pasada, ha dicho que independientemente de la decisión que se tomara en cuanto a los testigos, él acudiría al Departamento de Justicia.