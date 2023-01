La directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), Zahira Maldonado, confirmó este martes que alrededor de 11,000 empleados públicos, de un total de 22,000 dentro del nuevo Plan de Retribución y Clasificación de las Agencias del Gobierno, recibirán un ajuste de salario que será retroactivo a enero de 2023.

“En un momento se hablaba de que el Plan de Retribución y Clasificación atendería a cerca de 90 mil empleados públicos. No obstante, lo que hemos visto hoy, estamos hablando que aproximadamente son unos 22 mil empleados públicos, de estos unos 11 mil serían los que se estarán atendiendo”, expresó el presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, Ramón Ruiz Nieves.

La deponente mencionó que en esta fase son alrededor de 22,000 los empleados de carrera del gobierno central cobijados por la Ley 8-2017, pero solo el 52% de estos son los que recibirán un ajuste salarial cuando entre en vigor el nuevo plan.

Durante la vista pública Maldonado no pudo especificar para cuándo estará implementado el Plan de Retribución y Clasificación debido a “la falta de uniformidad y consistencia” que existe entre las entidades concernidas. Esto ha provocado que se lleve a cabo un ejercicio minucioso de validación de la información de los empleados. ”La fecha de su implementación está sujeta al ejercicio de validación antes mencionado, próximo a concluir. No obstante, es imperativo aclarar que será retroactivo al 1 de enero de 2023″, expresó.

De igual manera, explicó que “la falta de uniformidad y consistencia existente entre los sistemas de las entidades concernidas ha propiciado la necesidad de llevar a cabo un ejercicio minucioso de validación de la información de los empleados… Así pues, la fecha de su implementación está sujeta al ejercicio de validación antes mencionado,

Entre las agencias que están exentas del Plan de Clasificación y Retribución, está Departamento de Educación, agencia que cuenta con una plantilla de alrededor de 45,000 empleados; la Comisión Estatal de Elecciones, la Oficina del Contralor, Oficina de Ética Gubernamental, la Rama Legislativa y Judicial, la Universidad de Puerto Rico, la Oficina del Gobernador, Municipios y corporaciones públicas.

Maldonado indicó que en el plan fiscal certificado se contemplan $99 millones para los ajustes de salarios y $33 millones para nuevos nombramientos de empleados, además de gastos operacionales, para un total de $132 millones anuales. “La disponibilidad de estas partidas está sujeta al cumplimiento de las metas trazadas para el gobierno por la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSF), que se encuentran esbozadas en el mencionado plan y que por razón de la jurisdicción del citado organismo debemos ceñirnos a la estructura y requerimientos de dicha entidad” añadió.

Por otra parte, a preguntas del senador Ruíz Nieves, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco, dijo que “parte del proceso es convertir al gobierno en un patrono más competitivo basado en lo que es el mercado”. “La capacidad del gobierno para reclutar empleados es la manera para brindar un buen servicio. Es importante mantener que además de ajustar salarios, también es la estructura del gobierno. Antes no había unas descripciones claras de presupuesto”, señaló.

De igual manera, el senador preguntó sobre cómo se trabajarán los fondos recurrentes para pagar los aumentos. Enrique Matos de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFFAF) dijo que durante este proceso tanto la OATRH como la OGP han estado trabajando de la mano con la JSF ese proceso.

En una entrevista concedida la semana pasada a El Nuevo Día, Maldonado indicó que el sueldo mínimo anual para un empleado del gobierno central, cobijado por la Ley 8 de 2017, aumentará de $16,088 a $19,800 cuando entre en vigor por completo el nuevo plan de clasificación y retribución.

Agregó, entonces, que las nuevas escalas no suponen, necesariamente, un aumento de sueldo inmediato para todos los empleados. Maldonado Molina puntualizó que habrá algunos trabajadores públicos, cuya cantidad no precisó porque esa cifra aún se depura, que no tendrán cambios en su paga porque ya cuentan con una compensación que entienden es adecuada.