La única prueba dopaje en revisión entre funcionarios electos en la Cámara de Representantes es la de Luis “Narmito” Ortiz Lugo, supo El Nuevo Día.

El representante popular Héctor Ferrer Santiago confirmó en la tarde del jueves que su prueba arrojó resultados negativos, por lo que resta conocerse los resultados de José “Conny” Varela Fernández y Lourdes Ramos.

Ortiz Lugo confirmó ayer, miércoles, que es paciente autorizado de cannabis medicinal y que su prueba está en revisión.

Ni Ferrer Santiago ni Varela Fernández ni Ramos estuvieron presentes en el Capitolio en la primera fecha en que se hicieron las pruebas.

Varela Fernández indicó que se hizo la prueba este pasado lunes. Indicó que no es usuario de cannabis medicinal y sostuvo que “no debería” dar positivo a ninguna sustancia controlada.

“No debería. Tomo medicamentos, pero entiendo que no alteran una prueba de dopaje”, indicó.

Ramos indicó que se ausentó el día en que se hicieron las pruebas por sufrir de un episodio de asma. Sostuvo que se hizo la prueba, aunque no precisó cuánto y que no ha recibido el resultado.

“Llamé y no me han llegado, pero tan pronto me lleguen lo hago público”, indicó al sostener que tampoco es usuaria autorizada de cannabis medicinal.