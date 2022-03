El proyecto sustitutivo de enmiendas a la Ley de Armas podría bajar a votación, con más enmiendas, el próximo martes, indicó el portavoz popular Ángel Matos García.

La pieza legislativa fue incluida en un segundo Calendario de Órdenes Especiales del día de la sesión de la Cámara de Representantes de ayer, pero se quedó en lo que se conoce como asuntos pendientes debido a la gran cantidad de enmiendas que serían presentadas en sala, indicó Matos García.

“Se estaban recibiendo un montón de enmiendas. Había compañeros trabajándolas como Quiquito Meléndez y Luis Ortiz Lugo, indicó el portavoz. “También los asesores de Tatito (Rafael Hernández Montañez, presidente de la Cámara) estaban mirando algo”.

Ayer Meléndez le indicó a la prensa que piensa someter un cambio para eliminar la disposición que le permite a un ciudadano cargar con dos armas de fuego al mismo tiempo.

“También se estará atendiendo el escenario de posesión de piezas mutiladas. Ese lenguaje se está perfeccionando para que los casos no se caigan”, dijo Matos García al indicar, por ejemplo, que la prohibición federal de que las armas no puede ser modificadas para que operen automáticas no está contemplada en el estado de derecho estatal.

El Nuevo Día supo que también se estará revisando una enmienda ya contenida en el proyecto que eleva de cinco a quince la cantidad de armas bajo la posesión de un solo individuo y a la que le aplicaría la disposición de que el 80% de las armas bajo el control del ciudadano tengan que estar “en un lugar seguro, y bajo llave y fijado al inmueble”.

El proyecto sustitutivo dispone que la licencia especial de armas largas, con una primera duración de tres años, podrá ser renovada en intervalos de tres años y no anualmente, como ordena la ley vigente. Con un nuevo lenguaje, a las armerías no les aplicaría una distancia mínima de un plantel escolar, mientras que un club tiro “cerrado” no podrá ser ubicado a menos de 250 metros de una escuela. En el caso de clubes de tiro abiertos, sí les aplicará el mínimo de una milla de distancia.