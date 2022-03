El gobernador Pedro Pierluisi se expresó este jueves de manera cautelosa respecto a la medida que se discute en la Legislatura que permitiría la portación de dos armas de fuego y que facilita el proceso para obtenerlas.

“Yo no he tenido oportunidad de revisar ese proyecto. Sé que la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara lo avaló ahora tiene que llegar al pleno de la Cámara. El Senado no ha tomado cartas en el asunto. Sé que nosotros tenemos el área de uso, posesión y portación de armas altamente reglamentada en Puerto Rico. Tendría que ver eso en el detalle”, sostuvo Pierluisi a preguntas de los periodistas tras presentar la propuesta de presupuesto consolidado para el próximo año fiscal.

“Si llega a mi despacho, voy a pedirle consejo al secretario de Justicia, (Domingo Emanuelli); al secretario de Seguridad Pública, (Alexis Torres); al comisionado de la Policía, Antonio López, entre otros, y parto de ahí”, agregó.

PUBLICIDAD

El sustitutivo de los proyectos de la Cámara 575 y 382, aprobado el lunes por los miembros de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes, dispone, entre otras cosas, que un ciudadano con licencia de armas podrá portar hasta dos armas de fuego a la vez.

Se trata de una enmienda a la “Ley de Armas de 2020″ (Ley 168 de 2019). Ariel Torres, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (Codepola), ha justificado el cambio diciendo que permite que el poseedor de la licencia tenga un arma de resguardo en caso de que sea atacado.