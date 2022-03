El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, fue cauteloso esta mañana al comentar sobre el proyecto de ley de la Cámara de Representantes que liberalizaría aún más la Ley de Armas vigente y que, entre otras cosas, permitiría que un ciudadano pueda cargar con dos armas de fuego cargadas a la vez.

La pieza legislativa no ha sido atendidas en la Cámara baja.

Ayer, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara, Luis “Narmito” Ortiz Lugo indicó que la pieza legislativa tenía los votos en ambos cuerpos legislativos.

“No ha sido conversado con este servidor. No sé si lo ha conversado con otros legisladores y no he visto el proyecto. Todos estos proyectos que alteran el estado de derecho vigente del Código Penal y la Ley de Armas hay que estudiarlos con mucha determinación y responsabilidad antes de tomar juicio”, indicó Dalmau Santiago a periodistas en el Capitolio.

Cuando se le preguntó específicamente sobre la posibilidad de que un ciudadano cargue con dos armas a la vez, Dalmau Santiago primero indicó que quiera ver la medida en su totalidad y conocer bajo qué circunstancia “uno tuviera que tener dos revólveres”.

“Eso me recuerda a Bonanza”, agregó al recordar la popular serie estadounidense sobre el viejo oeste. “La ley de revólver... pero hay circunstancias en que una persona, por su trabajo o por su seguridad podría portar más de un arma, pero hay que verlo con detenimiento”, indicó.

Cuando se le insistió en el particular, Dalmau Santiago indicó que sí tiene una posición sobre la portación de dos armas a la vez.

“No veo la razón por la cual una persona deba tener más armas encima, pero quiero dar el espacio y conocer cuál es la razón poderosa para andar como la ley de revólver, como Bonanza”, indicó Dalmau Santiago.