A pocos días del inicio del curso escolar, todavía existe una discrepancia de 15% entre el Departamento de Salud y el Departamento de Educación en lo que concierne a la tasa real de maestros que han recibido al menos una dosis de las vacunas disponibles contra el COVID-19.

El dato surgió hoy durante una vista pública de la Comisión de Educación del Senado donde quedó evidenciado que el sistema de instrucción pública todavía no ha afinado ciertos procesos para el comienzo de las clases, que se espera sea presencial y cinco días a la semana en el 94% de las escuelas.

A preguntas de la presidenta de la comisión, la senadora popular Ada García Montes, Ana Isabel Martínez, asesora del secretario interino Eliezer Ramos Parés, no proveyó una cifra aproximada del total de maestros vacunados, aunque alegó que los números de la agencia apuntan que son el 95% de toda la plantilla.

PUBLICIDAD

La funcionaria indicó que la discrepancia con la cifra de Salud, que es de 80% de maestros vacunados, se debe a retrasos en la entrada de información al Puerto Rico Electronic Immunization System (PREIS, por sus siglas en inglés) y a errores en la información presentada, como nombres y apellidos y fechas de nacimiento.

En un aparte con la prensa, Martínez insistió en que el 80% es el “por ciento que reporta Salud”, pero insistió en que el DE maneja una tasa de 95%.

“Eso es lo que Salud está tratando de verificar y entendemos que lo está trabajando, pero no somos nosotros”, dijo Martínez al referirse a la discrepancia con las cifras de Salud. Estas diferencias en números surgen a pesar de que los maestros se reportaron a trabajar el 5 de agosto.

Las cifras de Salud apuntan a que 8,906 empleados del DE no se han vacunado. Sin embargo, Wendy Colón, ayudante especial de Ramos Parés, insistió en que el DE cuenta con suficientes maestros para atender la matrícula de 262,424 estudiantes.

Esta tarde surgieron dudas sobre el derecho que tendrá un padre, madre o encargado a conocer si el maestro o maestra de su hijo está vacunado y qué opciones tendrían para objetar que el maestro no vacunado tenga acceso a su hijo. Inicialmente, Colón dejó la puerta abierta a que dicha información no fuera compartida con miembros de la comunidad escolar debido a leyes que garantizan que cierta información médica se mantenida en privado.

Mañana son las casas abiertas en las escuelas, algunas de las cuales serán virtuales, y esta tarde Colón indicó a la prensa que se reunirán en el Departamento de Educación para determinar el curso de acción en torno a cómo responderían a cuestionamientos de padres y encargados que quieran conocer qué maestros no están vacunados.

PUBLICIDAD

Minutos antes, la ayudante especial de Ramos Parés le dijo a García Montes que reconocía que los padres y madres tenían un interés apremiante de conocer esa información, aunque se tenía que ser prudente en la manera en que se divulgaba y que no podía ser publicando una lista de no vacunados.

“Nosotros nos vamos a reunir hoy para comunicarnos con los directores y entablar las estrategias que podemos utilizar. Si la escuela tuviese dos recursos en un mismo grado, y es la intención del papá que se le busque otro recurso y lo tenemos a la mano, podemos considera cualquier petición que haga el papá”, dijo Colón al insistir que fue el Departamento de Salud la agencia que permitió que estos educadores pudieran dar clases sin estar vacunados, siempre y cuando cumplan con la entrega de una certificación médica en que se demuestra que no pueden vacunarse o un documento indicando que se niegan a vacunarse por creencias religiosas.

Colón reconoció que el DE no tuvo participación alguna en la toma de esa decisión.

Mientras, García Montes y Rafael Bernabe, de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), se expresaron preocupados por el reinicio de las clases en momentos en que la tasa de positividad supera el 10%.

Sobre ese asunto, Miguel Valencia, enlace del Departamento de Salud con el DE y con la Asociación de Escuelas Privadas, argumentó que el gobierno está haciendo todo lo posible para convertir las escuelas en el ambiente más seguro para los niños y advirtió que cerrar los planteles los colocaría en mayor riesgo.

PUBLICIDAD

“La pregunta es dónde estarían esos estudiantes si no están en la escuela y con la tasa tan alta de positividad”, dijo Valencia, quien minutos antes cuestionó el verdadero valor de esa medida al indicar que se toma a base de las pruebas moleculares positivas y que esas pruebas solo se les hacen a personas con síntomas.

“Mi posición es que hay que tratar que la escuela sea el lugar más seguro posible”, insistió.

Durante la vista de hoy trascendió que, el martes, el subsecretario de Asuntos Académicos y Programáticos de Educación, Guillermo López Díaz, firmó un memorando en que, en síntesis, señala que existe la alternativa de educación a distancia en casos excepcionales ligados a problemas de salud y la pandemia, entre otros.

En la vista pública, Colón indicó que la alternativa de la educación a distancia estaba disponible “por condiciones de salud” o si un padre, madre o encargado no se sentía “preparado” para autorizar a que su hijo o hija tomaran clases presenciales.

Horas antes, en una mesa redonda con periodistas, López Díaz señaló que el memorando se refiere a casos excepcionales.

“Ese no es el propósito”, señaló al ser cuestionado sobre si la educación a distancia podría ser una opción escogida por los padres o encargados que no estén de acuerdo con la vacunación contra el COVID-19 o no estén convencidos en enviar a los alumnos de regreso a la escuela.

Por su parte, Colón indicó que la primera opción seguirá siendo presencial, pero que se trabajarán casos “justificados” tomándose en cuenta una condición médica o lo que llamó una “situación emocional”.

PUBLICIDAD

“Siempre y cuando tengamos una situación justificada, vamos a ir sobre ella para que ese estudiante no se quede sin una educación”, dijo Colón.

“Vamos a mirar cada caso, en su particularidad”, intervino Lidiana López, directora ejecutiva de la Docencia en Planificación. “Dada la duda, entendemos que merece una aclaración”, agregó López. Vamos a mirar cada caso en su particularidad”.

Cuando se les preguntó cuál sería el curso de acción si el padre, madre o encargado sostiene que el estudiante merece una educación a distancia debido a la alta tasa de positividad, López reconoció que la interrogante merece un análisis más profundo en el DE.