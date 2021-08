El aumento en contagios con coronavirus en la isla a menos de dos semanas del inicio de clases en el sistema escolar público pone mayor presión sobre los encargados de las medidas salubristas que tomarán las escuelas para asegurar que se minimicen los riesgos de que surjan brotes, coincidieron profesionales escolares y de salud consultados por este diario.

La Guía para la prevención de COVID-19 en escuelas K-12, creada por el Departamento de Salud, establece las medidas que deben tomar los centros educativos para recibir a los alumnos a partir de este mes. El documento flexibiliza los protocolos vigentes el pasado semestre escolar en torno a la distancia física que se debía mantener entre estudiantes y el uso de abanicos o aires acondicionados, entre otros.

No obstante, da a los administradores escolares la potestad de implementar medidas más restrictivas, por lo cual cada director escolar o principal deberá analizar qué es lo que necesita para proteger a sus alumnos y empleados, apuntó la enfermera escolar graduada Nicole Cruz.

“Lo que es la prevención del COVID-19 se está trabajando ya, se tiene que hablar con los padres, hacer boletines sobre la enfermedad y vamos nuevamente sobre lo que es el uso de la mascarilla, lo que es el distanciamiento social, evitar las multitudes, y lo que es la vacunación. Esa debe ser nuestra prioridad, la importancia de que deben estar vacunados los empleados y los estudiantes”, destacó Cruz.

El Departamento de Salud estableció que todos los estudiantes de escuelas públicas y privadas de 12 años en adelante, así como los universitarios, deben estar vacunados contra el COVID-19 para tomar clases de forma presencial, aunque se permiten excepciones por restricciones médicas o consideraciones religiosas.

El infectólogo Javier Morales coincidió que el regreso a las escuelas y universidades de forma presencial debe hacerse sobre dos pilares: el uso compulsorio de mascarillas y la vacunación para todos los mayores de 12 años.

“Los niños que no se pueden vacunar todavía, los que son menores de 12 años, exigiría que los padres de esos niños muestren evidencia de que son vacunados”, expuso Morales.

En el caso de las contraindicaciones médicas, Morales sostuvo que “son muy pocas” las instancias en las cuales un individuo no se puede vacunar porque sería perjudicial para su salud. Señaló que se pueden tomar medidas para que la vacunación sea segura, por ejemplo, dar medicamentos a las personas con alergias severas para evitar una reacción a la inyección.

El protocolo de Salud establece que los empleados y estudiantes deberán usar mascarilla en todo momento dentro de las instalaciones escolares, salvo cuando estén consumiendo alimentos o bebidas, hace énfasis en el lavado de manos, la desinfección y limpieza frecuente de espacios, y urge que se adopten medidas para que los empleados o estudiantes no acudan al plantel si están enfermos. Asimismo, permite que los alumnos se retiren la mascarilla cuando hagan actividad física en la clase de Educación Física, pero recomienda que esto se haga al aire libre. También permite hacer excepciones para estudiantes con impedimentos cognitivos y condiciones sensoriales que no tolerarían una mascarilla por tiempo prolongado, mas se deberían implementar alternativas de protección personal para ellos.

El infectólogo recordó que en la isla están en aumento los contagios a causa de la variante Delta del virus SARS-CoV-2, que causa el COVID-19. Esta variante, detectada inicialmente en India, se ha descrito como más contagiosa y virulenta que otras variantes identificadas y afecta más a los niños.

“Ahora mismo, todo es Delta (en Puerto Rico), los hospitales se están llenado, los intensivos se están llenado... Es sencillo, no te acepto un niño no vacunado, los de menos de 12 años a los papás los quiero vacunados. Si no lo están, tienen un mes para ponerse la vacuna”, expresó. “Así de estrictos es que tenemos que ponernos”, añadió.

Hoy, la tasa de positividad de COVID-19 en la isla –que se refiere a la cantidad de pruebas diagnósticas realizadas que arrojan resultados positivos- aumentó a 10%.

Las guías de Salud además mantienen el requisito de que los planteles deben obtener una certificación de la agencia que evidencie el cumplimiento con las medidas de protección. Las escuelas que fueron certificadas el semestre pasado por el Departamento de Salud podrán recibir estudiantes bajo esa misma autorización, mientras que los planteles que abrirán por primera vez a partir de este mes deberán cumplir con el proceso, indicó el portavoz del Departamento de Educación, Alexis Ramos.

A diferencia del semestre pasado, en esta ocasión la decisión de cancelar clases presenciales en una escuela o en un salón queda en manos de los administradores escolares, en comunicación con Salud. No obstante, el documento destaca que se deben tomar medidas inmediatas si se identifica un brote en un plantel, el cual se define “dos o más casos de COVID-19 confirmados por prueba de laboratorio entre estudiantes o empleados con inicio de enfermedad dentro de un periodo de 14 días, con enlace epidemiológico, que no son del mismo hogar y que no fueron identificados como personas expuestas en otros escenarios”.

La presidenta de la Thomas Alva Edison School, en Caguas, Carmen Zoraida Claudio, indicó que como parte de sus preparativos para el inicio de un nuevo año escolar han optado por mantener en pie muchas de las prácticas y restricciones que implementaron el pasado año escolar y que ya no son compulsorias.

“No hay duda que el Departamento de Salud dio una mayor flexibilidad. Tú, como escuela, tienes que analizar cuál es tu situación particular. Nosotros hemos determinado que sí vamos a seguir con el protocolo de tomar la temperatura la entrada. Eso nunca lo hemos eliminado, dentro de nuestro protocolo la temperatura es uno de los factores fundamentales”, expresó Claudio.

Del mismo modo, más allá de exigir a sus empleados estar vacunados, ningún adulto podrá entrar al colegio sin presentar evidencia de vacunación, ya sea un encargado de un estudiante, suplidor o contratista.

Cruz, la enfermera escolar, reiteró que las guías y los planes de cada escuela deben ser actualizadas cada vez que sea necesario.

“En la medida que haya más información disponible, es probable que se deban ajustar las estrategias de prevención y las guías para escuelas en función de la nueva evidencia sobre los riesgos de transmisión y la efectividad de la prevención en las variantes en circulación en la comunidad”, lee la guía de Salud.