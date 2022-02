El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, sostuvo hoy, domingo, que tras la aprobación del Plan de Ajuste (PAD), el gobierno no tiene excusas para no atender el reclamo de alza salarial que han levantado los empleados públicos.

A pesar de que reconoció que el gobierno no está boyante, el líder cameral insistió que tras pactado el acuerdo con los acreedores es meritorio que el gobierno inicie un proceso para conocer el panorama fiscal en el que queda cada entidad pública y determinar, entonces, cuánto dinero se puede distribuir para concederle justicia salarial a los trabajadores.

“El gobierno no tiene excusa para comenzar a evaluar la disponibilidad de fondos y recursos para mejorar los sueldos de empleados públicos”, afirmó Hernández .

“Yo todavía no puedo entender cómo me pueden decir a mí que no se le pueden dar $1,000 más a los maestros, con los billones y billones de dólares que hay por los próximos cinco años para Educación”, agregó el líder legislativo.

PUBLICIDAD

En vías de realizar ese análisis fiscal y encaminar una justicia salarial, Hernández anunció, junto a un grupo de representantes del partido Popular Democrático (PPD), la radicación de una resolución conjunta para exigirle a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno (OATRH) la publicación del Plan de Retribución y Clasificación Uniforme de los Empleados Públicos de la rama ejecutiva.

Este documento, que fue aprobado el pasado 27 de enero, permitiría conocer la situación real de los servidores públicos, ya que uniformó las escalas salariales de las clasificaciones y puestos dentro del gobierno. La segunda iniciativa va dirigida a ampliar los beneficios de la Ley 9-2021 para permitir que los sindicatos puedan negociar las cláusulas económicas con sus respectivas autoridades denominadoras.

Según Hernández, hay corporaciones e instrumentalidades gubernamentales que no están descapitalizadas, lo que, a su juicio, permitiría iniciar proceso de negociación colectiva para alcanzar acuerdos “razonables” en beneficio de los trabajadores.

/ Dispuestos a continuar su lucha, cientos de maestros llegaron hoy hasta el Capitolio para exigir un aumento a su salario y un retiro digno. (Alex Figueroa Cancel)

La manifestación que inició en el Capitolio se movilizará luego hasta la Fortaleza. (Alex Figueroa Cancel)

Los educadores insisten en que el gobernador escuche sus reclamos y atienda sus peticiones. (Alex Figueroa Cancel)

Las manifestaciones de maestros en la calle comenzaron desde inicios de esta semana tras la aprobación del Plan de Ajuste de la Deuda. (Alex Figueroa Cancel)

Al principio, la protesta comenzó mediante el llamado "teachers flu" en el que los educadores se ausentaban a las escuelas. (Alex Figueroa Cancel)

El salario mensual que tiene actualmente la mayoría de los educadores es de $1,750 y no ha sido enmendado desde el 2008. (Alex Figueroa Cancel)

La manifestación en el Capitolio no fue la única que se reportó este viernes. (Alex Figueroa Cancel)

El magisterio enfatizó en que continuarán su lucha y sus reclamos hasta que las promesas que han recibido sobre su salario sean una realidad. (Alex Figueroa Cancel)

“Se acabaron las excusas de que la Junta (de Supervisión Fiscal) dice que no. Se acabaron las excusas de que no se puede. Por los próximos 20 a 30 años ya se sabe cuáles van a ser las obligaciones de gobierno de Puerto Rico”, expuso Hernández.

La Ley 9-2021 permitió la extensión de los convenios colectivos que vencían el 30 de junio de 2021 y la negociación de las cláusulas no económicas. Desde el 2009, estos acuerdos laborales han sido extendidos o congelados, por los que los trabajadores han visto mermar sus beneficios margiunales, incluyendo las licencias por vacaciones o enfermedad. “Se les ha requerido a ellos que carguen con el peso mayor de las medidas de austeridad y rigurosidad fiscal”, argumentó el representante Domingo Torres, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara.

PUBLICIDAD

Torres explicó que ambas medidas serán radicadas mañana, lunes. “La crisis económica que están enfrentando nuestros servidores públicos se ha vuelto insostenible y lo hemos podido ver en las pasadas semanas con el reclamo de cada uno de ellos...tenemos que buscar la manera que se les haga justicia para poder retener los profesionales que necesitamos”, expuso.