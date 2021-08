El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, defendió su rol en la discusión que dio paso a la derrota, al finalizar la pasada sesión ordinaria, de un proyecto que elevaba a rango de ley la política pública de educación con perspectiva de género y de otro que promovía la enseñanza de valores en las escuelas públicas.

La medida sobre perspectiva de género fue derrotada con el voto en contra de los penepés presentes y los populares Jessie Cortés Ramos, Edgardo Feliciano, Sol Higgins, Roberto Rivera Ruiz de Porras, Jorge Rivera Segarra, Deborah Soto y Luis Raúl Torres.

Se abstuvo Jocelyne Rodríguez.

Tras el resultado, grupos defensores de los derechos humanos y líderes del Partido Popular Democrático (PPD), como Alejandro García Padilla, arremetieron contra los legisladores populares y los vincularon a la noción de que la colectividad no representa una alternativa política para sector progresistas y liberales. Ya senadores populares habían dado al traste con la posibilidad de que un proyecto de ley que persigue prohibir las terapias de conversión fuera aprobado en el Senado.

Hernández Montañez votó a favor de ambas medidas.

El líder cameral sostuvo que no ejerció presión ni intentó persuadir a los representantes que votaron en contra para que modificaran su voto porque desde que se desempeñó el pasado cuatrienio como portavoz de la minoría popular se firmó un acuerdo en que los representantes populares, en temas de religión o género y estatus, acordaron que podrían votar libre de cualquier atadura de caucus. Además, dijo que no iba a poder convencer a nadie de cambiar su voto.

“Las normas de la delegación de la Cámara excluyen determinaciones de caucus en esos temas”, dijo Hernández Montañez en una entrevista reciente con El Nuevo Día. “Dentro del seno de la Cámara, esa es la realidad social”.

Precisamente debido a ese acuerdo, Hernández Montañez indicó que no intentó llevar a correligionarios a votar a favor.

“El PPD tiene, como institución, que hacer una introspección seria antes del 2023, que es cuando comienzan los procesos de aspiraciones y candidatura. Tiene que consultar a su base en diversos temas que no les gusta tocar y escucharse. No estoy diciendo cuál debe ser la conclusión final, pero (en la Cámara) pagamos con no estar de acuerdo”, dijo.

“En esos temas hay una diversidad clara, con posiciones irreconciliables, pero llegó la hora de que el partido tenga la gallardía de contar los votos, ver los votos que hay de los dos lados”, sostuvo. “Es en el PPD donde se tiene que dar ese choque de ideas y es el partido que se puso el nombre de la Casa Grande y que dice que es la casa grande, pero se excluye en esos dos temas y esos dos temas le causaron la derrota al partido en la gobernación. Es la hora de que el PPD se escuche”, dijo.

Cuando se le indicó que ya esos votos se contaron, al menos en lo que concierne al tema de género y religión, Hernández Montañez contestó que el partido tiene que preguntarse si quiere excluir un sector del partido y preguntarse también cuál será el efecto electoral de esa decisión “o sencillamente abrazar esa realidad y enfocarse en otros temas en que si estamos alineados”, sostuvo.

“Pero hay temas que rajan al partido por el medio, que son el estatus y la religión y eso es un reflejo de la base del PPD”, afirmó. "

“Me preocupa más el miedo y el temor de sectores del PPD inmovilistas de no dialogarlo, me preocupa más la gente que no está dispuesta a sentarse con la otra parte porque son diferentes. Hoy es género, mañana es raza o religión. Esos son temas que, para mí, demuestra la esencia de lo que realmente crees en cuanto a la diversidad y el derecho a la vida”.