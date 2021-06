El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, enmendará el proyecto de ley que transfería a los municipios la titularidad de las escuelas públicas ubicadas en su territorio, a los fines de que la medida legislativa se ajuste a los reclamos levantados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que se opuso al traspaso de los planteles.

Aunque no desistirá de su intención inicial, Hernández Montañez dijo que le solicitará mañana, lunes, al secretario interino de Educación, Eliezer Ramos Parés, un listado de las escuelas incluidas en una asignación de $2,600 millones en fondos federales para obras de reparación y construcción para excluirlas de la medida legislativa y así no afectar el desembolso del dinero.

“Le voy a pedir el deslinde de las propiedades que se van a reparar y cuál es el plan de rediseño y reingeniería del Departamento de Educación y así nos evitamos que se afecte el uso de fondos federales para la recuperación”, señaló Hernández Montañez.

El Proyecto de la Cámara 823, de la autoría del líder cameral, propone transferirles a los municipios la titularidad de las escuelas públicas en su territorio, así como su administración, como medida para allegarle fondos a los ayuntamientos y subsanar –en cierta medida- los recortes que se anticipan en el presupuesto del próximo año fiscal.

Desde hace algún tiempo, los ayuntamientos han asumido de forma informal una serie de responsabilidades relacionadas con la educación pública -como mantenimiento de los planteles, transportación escolar y actividades recreativas- que no siempre han venido acompañadas de asignaciones presupuestarias por parte del gobierno central, menguando así sus frágiles finanzas.

La JSF, sin embargo, se opone a este tipo de transacción hasta que finalmente se llegue a un acuerdo sobre la deuda del Gobierno Central en el Tribunal Federal. “Estaré modificando el proyecto basado en lo que me diga el secretario de Educación y, de esa manera, no afecto el desembolso del dinero, no incumplo con el plan fiscal y transfiero propiedades en desuso a los municipios”, expuso el líder cameral.

“Esas son las soluciones a los señalamientos aceptados de la junta para que no se pierdan los fondos federales”, agregó.

Hernández Montañez recordó que la transferencia de titularidad sería voluntaria y que aquellos municipios con una matrícula menor a 5,000 estudiantes del sistema público se unirían en consorcios para asumir la administración de los planteles. “Yo sí estoy escuchando las partes y estoy consciente de que tengo que hacer enmiendas”, afirmó.

El traspaso, según la medida original, vendría acompañado de los fondos para cubrir los gastos en mantenimiento y otras labores. Establece, además, que todo lo relacionado a la docencia y el currículo escolar seguirá bajo jurisdicción de Educación.

Dijo que no anticipa una nueva reunión esta semana con miembros del ente federal, pero mantienen una comunicación continúa sobre esta y otras medidas que necesitan cambios al filo del cierre de esta sesión legislativa.

Para mañana, lunes, se espera que deponga ante la Comisión de Autonomía Municipal de la Cámara -relacionado al Proyecto de la Cámara 823- parte del componente fiscal del gobierno.