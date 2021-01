El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, le envió una carta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la que exige que el Departamento de Justicia federal desista del caso que impide que sobre 350,000 puertorriqueños residentes en la isla participen del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).

Actualmente, el caso está a nivel del Tribunal Supremo de los Estados Unidos tras el gobierno federal impugnar una determinación del Primer Circuito de Apelaciones de Boston. “Le llegó el momento a la administración de Joseph Biden de demostrar con acciones su contraste en política pública hacia los puertorriqueños. Esta acción no requiere cabildeo en la Cámara, no requiere cabildeo en el Senado, no requiere ningún movimiento excesivo de recursos”, señaló

Copia de la carta también se le envió al nominado secretario de Justicia de Estados Unidos, el juez Merrick Garland.

A mediados del año pasado un panel del Primer Circuito de Apelaciones federales determinó que era inconstitucional excluir a los residentes de Puerto Rico del SSI que provee beneficios a personas de bajo ingresos que tienen 65 años o más, son no videntes o discapacitados. No obstante, la determinación fue retada por la administración de Donald Trump.

El reclamo fue levantado por el puertorriqueño José Luis Vaello, en el 2018, luego de ser excluido del programa tras moverse a residir en la isla desde la ciudad de Nueva York. “Esto va al corazón del más necesitado”, sostuvo Hernández.

En su defensa más reciente, el gobierno federal alegó que puede negar el SSI en los territorios -como Puerto Rico- que no “entraron” a Estados Unidos “voluntariamente” mediante una “negociación”. Hernández describió este argumento como uno discriminatorio y racista, “que verdaderamente demuestra el alma oscura de los republicanos divididos por Donald Trump”.

“Esa no es la posición de Joseph Biden y no es la posición que plasmó en su plataforma”, argumentó Hernández al diferenciar la visión de Trump versus la del presidente entrante.

“Lo idóneo para que sea un caso académico es que el Tribunal Supremo reciba una notificación del secretario de Justicia notificándole que se retiran de la controversia y automáticamente apliquen la determinación de Boston. Eso es lo que estamos pidiendo, si no, entonces, es complejo”, afirmó el presidente de la Cámara.

Además de las misivas enviadas a la administración de Biden, Hernández dijo que la semana pasada -durante su viaje a Washington para participar de la juramentación del presidente entrante- se reunió con miembros del Congreso, así como con sindicatos y entidades religiosas y comerciales, algunas de estas con filiales en Puerto Rico, para comenzar una ofensiva.

“Estamos haciendo un llamado a todos los sectores socioeconómicos del país para que se incluyan en este esfuerzo y le reclamen a la administración Biden- Harris”, sostuvo al recordar que le financiamiento de este programa es a través de una asignación presupuestaria a través del Departamento del Tesoro.

Hernández cuestionó el liderato de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien, sostuvo, a pesar de que es “amiga de la corte” en el caso federal, no denunció los argumentos de la administración Trump. “Ella tenía que levantar la voz, tenía que coger el argumento y destruirlo e indignarse como puertorriqueña. Uno debe ser consistente…”, afirmó el legislador del Partido Popular Democrático (PPD).

Durante la conferencia de prensa, Hernández destacó además como tema prioritario la recuperación del país tras el azote de los huracanes Irma y María, en el 2017, y los temblores que afectaron el sur del país hace un año.

Hernández argumentó que la pasada administración Trump impuso una serie de reglamentos en el Departamento de Vivienda federal y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) que requieren modificación para facilitar el acceso de los fondos asignados a la isla para la recuperación. “Estos reglamentos tienen unas condiciones que limitan con layers de burocracia el acceso”, dijo.

Dijo que este tema en particular será atendido por los legisladores Angel Fourquet, Kebin Maldonado, Luis Ortiz Lugo, Aníbal Díaz Collazo y Estrella Martínez, quienes el miércoles ofrecerán detalles adicionales sobre cuáles son esos reglamentos y qué pasos tomarán para su modificación.

Otro tema que, señaló, es urgente atender es la aprobación del plan fiscal.

Dijo que la semana pasada se reunió con Justin Peterson de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). “Tenemos grandes diferencias, pero por lo menos comenzó un proceso de comunicación a través del cual identifiqué que la visión de los miembros de la Junta y de la operación no está necesariamente alineada a la ejecución de (la directora ejecutiva de la JSF, Natalie) Jaresko”, dijo.

Adelantó que mañana, lunes, se reunirá con miembros del ente federal en su oficina en el Capitolio.

El líder cameral subrayó la necesidad de que la administración de Pedro Pierluisi ajuste el plan fiscal para que esté alineado a la realidad fiscal del país, reclamo que realizaron a través de la una resolución legislativa.

Hernández adelantó que, aunque no hay una fecha definida, la expectativa es que esta semana él y el presidente del Senado, José Luis Dalmau, se reúnan con el gobernador para discutir este y otros asuntos.