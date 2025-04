A pesar de que por cuatro horas respondió a las preguntas de los senadores y senadoras e intentó despejar las dudas en torno a su incumplimiento contiributivo, al final de la jornada el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, no se expresó convencido con la deposición de la designada a secretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli.

“¿Qué autoridad moral tendría el gobierno de Puerto Rico si todo el mundo tuviera el mismo escenario, sin intención de cometer delito, involuntariamente y con todas las justificaciones que se han dado aquí?...¿Respetarían al gobierno de Puerto Rico?“, expresó Rivera Schatz.

“Yo no creo que estamos aquí para felicitarla. Las críticas que le han hecho, usted se las buscó por lo que ocurrió. No son porque usted es penepé o porque usted es estadista, es porque hubo un problema con las planillas y usted lo admite aquí”, indicó el presidente senatorial.

Verónica Ferraiuoli escucha a su esposo, secretario de la Gobernación y director de Aafaf, Francisco Domenech. (Ramon "Tonito" Zayas)

Justo antes de la intervención de Rivera Schatz, la senadora Migdalia Padilla felicitó a Ferraiuoli por su deposición y desempeño durante la Comisión Total en la que los senadores y senadoras le cuestionaron, principalmente, sobre los señalamientos por no radicar a tiempo las planillas de los años contributivos 2021,2022 y 2023.

En la audiencia participaron 25 de los 28 senadores. “Reconozco que esto es algo que ustedes tienen que hacer, no es fácil para mí, pero entiendo la responsabilidad que ustedes tienen ante el pueblo...y sigo abierta y disponible para reunirme con cada uno de ustedes y responder cualquier pregunta que les surja”, culminó Ferraiuoli, al filo de las 8:00 p.m.

“Si usted no pudo manejar una situación tan simple, desde mi punto de vista, como asegurarse de que rindieran su planilla, ¿cómo es que usted puede ser secretaria de Estado o gobernadora interina? ¿Como es que podemos tener la confianza de que los que estén bajo usted, más allá de un contable, van a hacer lo que corresponde hacer, si en algo tan básico no hubo la suficiente diligencia?”, expuso Rivera Schatz.

Asimismo, Rivera Schatz le cuestionó a la designada por qué no había tomado acción en contra del contable, identificado en la vista como George Zambrana Ayala, a menos “que la preocupación sea que él se vaya a defender y que él tiene otra historia”. “Si él le provocó la vergüenza que usted dice, ¿dónde está el coraje para radicarle una querella, para reclamarle legalmente?”, expresó.

Le dijo que “quisiera” emitir un voto a su favor, pero aclaró que no fue electo por el pueblo “para complacer a la gobernadora”. A preguntas de los medios, concluida la vista, no reveló cuál será su voto. “No voy a adelantar mi voto, pero ya yo sé cómo voy a votar y te aseguro que la mayoría lo sabe también”, expresó.

El Senado vuelve a sesionar el lunes, pero Rivera Schatz no anticipó si llevará la designación a votación ese día.

Verónica Ferraiuoli (traje rojo) escucha al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez (en primer plano) durante la sesión senatorial. (Ramon "Tonito" Zayas)

Por su parte, el senador independiente Eliezer Molina sostuvo que la nominada no está preparada para ocupar la dirección de Estado ni la jefatura de la Autoridad del Distrito de Convenciones. “A mí me queda muy claro que usted es una profesional y que es bien duro cuando te atacan...pero le voy a hacer bien honesto, usted no está preparada y en el empeño de tratar algo...se está llevando gente muy buena enredada con usted”, apuntó.

Otra legisladora que al parecer no quedó complacida fue la senadora por Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve. Dirigiéndose a Ferraiuoli, dijo que no le creía el “cuento increíble” de que no recuerda -a pesar de no ser una solicitud “habitual”- las razones por las que solicitó, el 9 de noviembre de 2024, una copia de la planilla de 2023.

“Tengo que decirle que no le creo, y que la mayoría del pueblo de Puerto Rico presumiblemente tampoco le cree”, expuso Rodríguez Veve. “Usted ha respondido muchas cosas sobre esta controversia (las planillas) que me han parecido respuestas satisfactorias, pero ésta en específico, con toda honestidad, no es una respuesta creíble”, enfatizó la senadora.

En la audiencia, Ferraiuoli reconoció que incumplió con la radicación de las planillas estatales correspondientes a los años contributivos 2021, 2022 y 2023, mientras trabajaba en Washington D.C. para la oficina de la entonces comisionada residente y hoy gobernadora Jenniffer González.