El secretario de Hacienda, Ángel Pantoja , confirmó este miércoles, ante el Senado , que la secretaria designada de Estado, Verónica Ferraiuoli , incumplió con su responsabilidad de radicar planillas por tres años contributivos consecutivos y no dos, como inicialmente la funcionaria alegó durante su vista de confirmación en la Cámara de Representantes .

Pantoja indicó que, según los expedientes del Departamento de Hacienda , Ferraiuoli solicitó prórroga para radicar las planillas correspondientes a los años contributivos 2021, 2022 y 2023, aunque no especificó a través de quién hizo la petición. Eventualmente, las tres planillas fueron radicadas el 9 de noviembre de 2024 –cinco días después de las elecciones generales–, lo que implica que incumplió con las prórrogas otorgadas por Hacienda.

Abordado sobre la totalidad pagada por Ferraiuoli en intereses, recargos y penalidades por no radicar a tiempo las tres planillas, Pantoja detalló que ascendió a $7,075 .

“Los récords del Departamento de Hacienda, antes que se remediara la situación en este caso, reflejaban que había unas planillas que no se habían radicado” , apuntó Pantoja.

Insistió en que el caso de Ferraiuoli es uno de omisión, ya que, contrario a los de evasión contributiva presentados por la agencia, no se identificó “una intención de evadir su responsabilidad ante el gobierno”.

La sección 6030.11 del Código de Rentas Internas (Ley 1-2011) dispone que “toda persona obligada bajo cualquier Subtítulo de este Código a rendir una planilla, declaración, certificación o informe, que voluntariamente dejare de rendir...incurrirá en delito menos grave”. Ante esto Pantojas sostuvo que no le constaba si, en este caso, “hubo un descuido voluntario”.

“El expediente, como obra hoy en el Departamento de Hacienda, no tendría los elementos para determinar que amerita un referido al Departamento de Justicia (por evasión contributiva)”, subrayó Pantoja.

En entrevista previa con El Nuevo Día, Ferraiuoli dijo que conoció que había incumplido con la radicación de las planillas el pasado 9 de noviembre, por razones que alegó no recordar. Ese mismo día, contó, le escribió a su contable –que no identificó– para que le enviara copia de la planilla personal correspondiente al 2022 y, tras no recibir respuesta inmediata, procedió a cumplir con su deber tardíamente.