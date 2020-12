El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz confirmó este lunes que los nominados por la gobernadora Wanda Vázquez Garced al Tribunal Supremo y la Oficina del Contralor, Maritere Brignoni y Kermit Lucena Zabala, respectivamente, no cuentan con su voto.

Sobre Brignoni, dijo que en el último caucus de los senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP), la nominada solo contaba con ocho votos, entre los que no estaba el suyo. Indicó que esperará al caucus de esta tarde para conocer si ese número cambia. Mientras, dijo categóricamente que Lucena Zabala no cuenta con su respaldo.

“Como se había hablado ya del nombramiento (de Brigononi) yo sometí hace unos días atrás el nombramiento al caucus y en ese momento ella contaba con ocho votos a pesar de que varias personas estuvieron llamando a los senadores”, sostuvo al indicar que la gobernadora generó diferencias con algunos legisladores por unos compromisos que no se cumplieron.

PUBLICIDAD

“Sobre el CPA Lucena, han trascendido numerosas publicaciones de expresiones que él hizo en redes, algunas que le atribuyen con corte racista y algunas que le atribuyen desconocimiento con el gobierno”, señaló.

Precisamente, Lucena Zabala pidió ayer a los legisladores que no tuvieran en cuenta sus expresiones en las redes sociales, algunas de corte racista o con vocabulario sexual, ya que, según él, las hizo como “ciudadano privado”.

“Esas expresiones en Twitter y en Facebook se hicieron bajo el marco de un ciudadano privado. Yo no soy funcionario de gobierno en ese momento. Soy de corte conservador y cuando veo cosas que no son afines con mi pensamiento pues las escribía y le daba retuit en mi carácter de ciudadano privado”, dijo el nominado a El Nuevo Día.

De acuerdo con el presidente senatorial, la gobernadora ha enfrentado problemas con su nombramiento a la Oficina del Contralor porque busca que la persona se comprometa en designar a la subsecretaria de la Gobernación, Lilian Sánchez, como subcontralora.

pidió a la gobernadora que lo nombrara al Supremo

Vázquez Garced reveló ayer que Rivera Schatz le solicitó ser considerado para ocupar la vacante que deja Anabelle Rodríguez en el Tribunal Supremo. Cuestionado sobre si está dolido con la primera mandataria tras no ser nombrado a ese puesto, aseguró que no.

“Cuando conversábamos ella, quien me dijo que estaba considerando para nombrar al Supremo era a la decana de la Facultad de Derecho (de la UPR), Vivian Neptune Rivera, que era una recomendación que le había hecho la juez presidenta, honorable Maite Oronoz, y que estaba evaluando otros nombres. En ese momento, yo le dije que se asegurara que las personas que fuera a nominar tanto para el Supremo y el Contralor pudiera tener el aval, en el caso del Contralor, de Cámara y Senado. Me dijo que estaba evaluando varias opciones para el Supremo y yo le expresé que si no tenía un candidato definido, que me considerara a mí“, estableció en una entrevista radial (WKAQ - 580 AM).

PUBLICIDAD

Rivera Schatz sostuvo que fue posteriormente que la gobernadora le indicó que estaba considerando a Brignoni, ya que interesaba nombrar una mujer al tribunal.

Asimismo, el presidente del Senado reveló que en esa conversación la primera ejecutiva le informó que saldría de viaje el 30 de diciembre para que el gobernador interino nombrara a su esposo, el juez Jorge Díaz Reverón, al Tribunal Apelativo.

“Ella me informó que tenía un viaje programado del 30 de noviembre al 4 de diciembre y me informó que ella le pediría al gobernador interino que hiciera la nominación de su esposo, a lo que yo le planteé que sería bueno luego de tantos comentarios que ha habido sobre la nominación de su esposo, que la nominación la acompañara una evaluación de la Oficina de Ética Gubernamental para despejar cualquier duda”, señaló.

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) reveló la semana pasada una carta que le envió a la gobernadora en la que le dejó claro que si llega a nombrar a su esposo para el Tribunal Apelativo estaría violando la ley al incurrir en nepotismo.

Rivera Schatz aseguró que las expresiones de la gobernadora ayer divulgando su interés de que fuese nominado al Supremo no ejercerán presión sobre su voto.

“En el momento que ella dice que no tiene claro el cuadro es que yo le digo ’Mira, si usted no tiene a nadie, evalúeme‘. Yo estoy contento con lo que hago y le agradezco al pueblo de Puerto Rico que me eligiera por cuarta vez a pesar de los intentos de hacerme daño en la primaria”, acotó.