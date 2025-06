La designada secretaria de Justicia , la licenciada Lourdes Gómez , confirmó este lunes que trabajan en una solicitud de la gobernadora Jenniffer González ante la posibilidad de que el gobierno impugne una decisión del Tribunal Federal en Puerto Rico que permite que las personas no binarias y que no conforman el género puedan atemperar su certificado de nacimiento para que refleje su identidad.

Hace una semana, la jueza federal María Antongiorgi Jordán dictaminó que la política actual de certificados de nacimiento de Puerto Rico viola la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos al no permitir que las personas no binarias cambien su marcador de género a una “X” en sus certificados de nacimiento.

El caso fue presentado por seis personas no binarias nacidas en Puerto Rico: Ínaru Nadia de la Fuente Díaz, Maru Rosa Hernández, André Rodil, Yelvy Vélez Bartolomei, Gé Castro Cruz y Deni Juste. Los demandantes argumentaron que la política actual discrimina arbitrariamente entre individuos binarios –un individuo cuya identidad de género es masculina o femenina– y no binarios –cuya identidad de género no es ni masculina ni femenina–.