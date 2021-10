Los expertos en derecho Carlos Gorrín Peralta, Jorge Farinacci Fernós y Aníbal Acevedo Vilá (este último exgobernador de Puerto Rico) coincidieron en que es innecesario una consulta a la ciudadanía para determinar si se deben limitar los términos de los legisladores y el gobernador.

Sus expresiones surgieron en una vista pública sobre la Resolución Concurrente 34 (RKC 34), que propone limitar el término del gobernador a dos cuatrienios, a ser cumplidos de manera consecutiva. Mientras, los legisladores no podrían fungir más de tres términos. No obstante, solo limita los periodos de los legisladores en el mismo cuerpo legislativo.

El presidente de la Comisión de Derecho Constitucional Puertorriqueño, José “Conny” Varela, indicó que decidió celebrar una vista pública sobre el RKC 34 porque, aunque no ha podido tener una reunión con el gobernador Pedro Pierluisi para discutir sobre una decena de medidas que proponen enmiendas constitucionales, sí está al tanto de que el primer ejecutivo favorece el límite de términos.

“El gobernador estuvo receptivo a esta enmienda específica, que es la limitación de términos y por eso quiero comenzar con las vistas a ver si podemos tener legislación a más tardar el año que viene”, dijo Varela a El Nuevo Día. “El pueblo de Puerto Rico, cada vez que se abren los teléfonos (en programas radiales) o estás en entrevistas siempre se manifiesta, un gran porciento, de que deben tener términos los escaños legislativos y la gobernación”, agregó.

Para que sea avalada la RCK 34, se necesitan tres cuartas partes de los votos en ambos cuerpos legislativos.

Otra propuesta, esta vez traducida en un proyecto de ley, dirigida a limitar los términos de alcaldes y legisladores municipales, parece tampoco ganar el apoyo de los deponentes.

A continuación, un resumen de sus posiciones:

Carlos Gorrín Peralta

El abogado constitucionalista Carlos Gorrín Peralta. (Archivo/GFR)

El abogado planteó que desde 1964 ningún gobernador ha estado más de dos términos seguidos en La Fortaleza. Además, sostuvo que hay alternación de partidos.

“Así que no hay un problema. El único fue Luis Muñoz Marín”, indicó al referirse al único mandatario que ha estado en La Fortaleza por más de tres términos.

Gorrín Peralta dijo que no fue hasta 1951 que la Constitución de Estados Unidos fue enmendada para limitar los términos que puede cumplir un presidente. La Carta Magna de la nación sostiene que el mandatario estadounidense solo puede ocupar la silla durante dos términos. Esto sucedió luego de que Franklin Delano Roosevelt fuera electo en cuatro ocasiones. También señaló que la Asamblea Constituyente de Puerto Rico recibió una propuesta para limitar los términos del gobernador, pero fue rechazada.

Desde 1951, solo la mitad de los presidentes estadounidenses han estado al mando por más de un término. Argumentó también que en Puerto Rico no hay un historial de elecciones amañadas que podrían ser utilizadas como argumento válido para limitar los términos del Ejecutivo.

“Ese no es el escenario aquí y no hay un problema real”, insistió.

“En el caso de los legisladores, menos aún es necesario. Puedo entender que el Ejecutivo, que es un poder unipersonal, alguien puede pensar que es necesario, pero en la Legislatura hay una renovación constante. Salen unos y entras otros. En estos momentos, poquitito más de una tercera parte de los legisladores en la Cámara tienen más de dos términos”, indicó. “En el Senado es una séptima parte con más de dos términos”.

Gorrín Peralta cuestionó qué problema puede haber con que en la Legislatura, un cuerpo colegiado, “haya gente con mucha experiencia, aunque uno discrepe de ellos”.

“Es gente que tiene mucha experiencia en el proceso y la dinámica política de la Legislatura y que haya gente nueva y que simultáneamente unos se nutran de los otros”, sostuvo.

Sobre límites a términos de alcaldes y legisladores municipales, señaló primero que habría que hacer un análisis de los términos que ocupan los alcaldes actuales.

“No se puede legislar por Guillito o por Ramón Luis”, dijo al referirse al alcalde de Mayagüez, quien dirige la ciudad desde 1993 y al alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, quien es alcalde desde el 2001.

Jorge Farinacci Fernós

Jorge Farinacci Fernós, profesor de derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

El profesor Farinacci Fernós señaló que resulta difícil entender que si se propone un referéndum de enmiendas constitucionales, donde dichos cambios no puede pasar de tres, se estén legislando dos aspectos en una misma medida.

“De todos los posibles cambios, ¿este es el más prioritario?”, se preguntó. “Ese es un juicio legislativo”, agregó.

Farinacci Fernós, por la misma línea de Gorrín Peralta, argumentó que en Puerto Rico no se reelige a un gobernador desde Pedro Rosselló, por lo que se preguntó qué problema exactamente se está atendiendo.

En cuanto a la Legislatura, llamó la atención a que el lenguaje de la medida permitiría que un legislador pueda estar tres cuatrienios como senador y hasta otros tres como representante.

“Esto es un tema difícil porque hay buenos argumentos filosóficos. El mejor garante del límite es el pueblo con su voto. El pueblo norteamericano votó cuatro veces por Roosevelt y el pueblo puertorriqueño votó por Luis Muñoz Marín cuatro veces y por márgenes ridículos. Si alguien está haciendo bien su trabajo, ¿por qué coartarle al país el derecho de elegirlo?”, se preguntó.

El experto argumentó que la isla tiene una “relación tenue”con la democracia. Se refirió a que Puerto Rico eligió su primer gobernador en 1948 y que, según él, la cultura política en la isla sí puede dar paso a que un candidato se perpetúe en un cargo.

“Puede haber problemas de autoritarismos o mesianismo... y a veces es mejor tener salvaguardas estructurales”, señaló al describir el fenómeno como la “cultura de la incumbencia”.

“Pero esto no es una prioridad en estos momentos. Es una enmienda constitucional, no es temporero, es para siempre o para largo rato, pero lo ideal sería que este tipo de medida generara una cultura que haga innecesaria la enmienda porque el pueblo entiende que la mejor práctica es no tener un sistema de incumbencia porque los incumbentes establecen las relaciones y el clientelismo”, dijo.

En cuanto a los alcaldes, favoreció un límite de términos fundamentándose en que el primer ejecutivo municipal no es fiscalizado con tanta intensidad como los legisladores y el propio gobernador.

“Y hay un serio problema de gente que está 30 y 40 años, y les siguen sus hijos por 30 y 40 años y erosionas la cultura democrática”, comentó. Opinó también que la voluntad del pueblo puede ser manipulada y, con más facilidad, en una contienda municipal.

Aníbal Acevedo Vilá

El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá. (Juan Luis Martínez Pérez)

En cuanto a los límites de términos del gobernador, dijo no tener objeción con la medida, pero igualmente señaló que no atiende “la crisis democrática que vive Puerto Rico”.

“Es una medida políticamente simpática, pero no va a la raíz de nuestras deficiencias democráticos”, señaló.

Acevedo Vilá coincidió con los otros dos deponentes en que no hay un problema que atender.

En el caso de los legisladores, igualmente señaló que no tiene objeción pero que ni esta medida ni otras reformas ejecutadas en el pasado, como la creación de la Segunda Sesión Ordinaria y la ley de Legislador a Tiempo Completo han atenido lo que llamó un “diagnóstico más profundo”.

“Aunque existen varios legisladores incumbentes que llevan más de tres términos, la realidad es que la mayoría de los miembros de la actual Asamblea Legislativa son de elección reciente o quizás andan por segundo a tercer término”, indicó.

Acevedo Vilá planteó reformas que sí podrían ser acogidas como la segunda vuelta o segunda vuelta automática, la creación del cargo de vicegobernador, así como separar la elección de los legisladores de la elección del gobernador y el Comisionado Residente.

El exmandatario no se expresó sobre el límite de términos que se evalúa para las alcaldías.