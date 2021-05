La Cámara de Representantes llevará a votación en la sesión del martes un proyecto de ley que exime del pago del Impuesto de Ventas y Uso la adquisición de una serie de productos de primera necesidad durante la temporada de huracanes, periodo que comienza el martes.

La medida fue radicada el 28 de enero y su beneficio, de ser convertido en ley, solo estaría disponible para la ciudadanía este año si se incluye una enmienda de última hora, advirtió su autor el portavoz popular Ángel Matos García.

El legislador señaló que actualmente los residentes de la ciudad de Orlando, Florida, están disfrutando del beneficio de una medida similar.

El Proyecto de la Cámara 478 disponía originalmente que el beneficio sería otorgado a los consumidores durante la última semana de mayo, pero con enmiendas recomendadas por el Secretario de Hacienda, se redujo esa ventana al último fin de semana del mes.

PUBLICIDAD

La medida liberaría del pago del IVU en la compra de artículos como envases, tanques y cisternas para almacenar combustible o agua, tormenteras, madera en palos y paneles no tratados, paneles de zinc de construcción, alimentos no perecederos, agua, artículos de limpieza, piezas y productos de reparación y mantenimiento de generadores y equipo solar, generadores portátiles que no excedan $3,000, baterías pequeñas, equipo solar de emergencia, estufas y hornillas de gas, entre otros productos.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, indicó que la ponencia del Departamento de Hacienda fue entregada el 3 de mayo. En el documento, el titular Francisco Parés refiere preguntas sobre el impacto fiscal de la medida a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. En el documento el secretario sugiere que escaleras de emergencia o contraventanas para huracanes solo estén exentas del pago del IVU si cuestan menos de $300 y que otros artículos como hachas y machetes, baterías, abridores de lata no eléctricos, extintores de incendios, neveras portátiles y botiquines de primeros auxilios estén exentos del pago del IVU si no superan los $75.

Estas últimas dos enmiendas no fueron acogidas por la Cámara de Representantes.

El proyecto dispone que la venta bajo planes a plazo de un artículo cualificará para la exención cuando el pago final bajo el plan a plazos es efectuado y el artículo o equipo es entregado al comprador durante el período de exención. Los artículos o equipos de preparación comprados durante el período de exención con el uso de un vale cualificarán para la exención independientemente de cuándo se emitió el vale.

Cuando un artículo o equipo se compre a través del correo, por teléfono, correo electrónico o Internet, a través de un comercio o plataforma que se encuentre en Puerto Rico, la compra cualificará para la exención cuando el artículo o equipo de preparación sea pagado por y entregado al comprador durante el período de exención.